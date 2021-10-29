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Песков рассказал о планах Путина провести в Сочи серию военных совещаний

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет в Сочи серию военных совещаний. Об этом сообщил в пятницу, 29 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о сроках проведения осенней серии встреч Путина с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ.

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Сам глава государства ранее в этот день отметил, что на совещаниях стороны обсудят в том числе проблему цен в рамках госконтрактов. По его словам, это чрезвычайно важный вопрос.

С 25 по 27 мая Путин также провел серию совещаний по оборонно-промышленной тематике. По словам собеседников «Известий», глава государства заострил внимание на разработке гиперзвуковых систем вооружений, военных лазеров и роботизированной техники с элементами искусственного интеллекта. Заключительное из серии совещаний с участием представителей оборонной промышленности 27 мая посвятили высокоточному оружию, развитию военно-транспортной авиации (ВТА) и вертолетов.

На прошлом совещании, которое состоялось 11 ноября, российский лидер сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами, запас прочности которого будет исключительно высоким. Кроме того, Путин отметил расширение аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами РФ.

Как подчеркивал президент России, за последние годы многое было сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

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