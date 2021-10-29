Путин объявил о планах провести ряд совещаний в Сочи

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, 29 октября, что планирует провести совещания в Сочи, где стороны обсудят в том числе проблему цен в рамках госконтрактов.

«Чрезвычайно важный вопрос. У нас будут совещания в Сочи. Опять будем говорить именно об этом. О стоимости сделок», — сказал Путин во время встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

Ранее, 13 августа, правительство РФ анонсировало новые меры поддержки строительной отрасли. Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

8 октября пресс-служба Минстроя РФ уточнила, что подобное решение правительства не приведет к росту взносов граждан на капитальный ремонт. Такое увеличение, по словам статс-секретаря — замминистра строительства и ЖКХ Светланы Ивановой, должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе. При этом данные нормы не влекут увеличение платы для граждан за капремонт, добавила она.

7 июля президент Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам». Глава государства, в частности, попросил профильного вице-премьера Марата Хуснуллина обратить внимание на ситуацию с ценами.