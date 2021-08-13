Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство на 30%

Правительство РФ анонсировало новые меры поддержки строительной отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина в пятницу, 13 августа.

Так, в стране будет введен в действие механизм компенсации дополнительных расходов застройщиков, связанных с существенным удорожанием стройматериалов.

«Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%», — отметили в правительстве.

Новые условия заказчик и подрядчик должны согласовать, заключив дополнительное соглашение. Заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств при этом не потребуется.

Как отметили в правительстве, введение в действие данного механизма позволит продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов без сбоев.

7 июля президент России Владимир Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам».

30 июня глава государства в ходе прямой линии заявил, что решения по сдерживанию цен на металл и другие стройматериалы в России приняты, власти предпринимают шаги для стабилизации ситуации.

Он напомнил, что инфляция на строительном рынке поднялась с 4 до 5,9%. По словам российского лидера, на снижение этого показателя направлено снижение Центробанком ключевой ставки.

Рост цен на металл и другие стройматериалы в России, как указал президент, связан с колебаниями конъюнктуры на мировых рынках, как и в случае с инфляцией на рынке продовольствия. Президент пообещал, что решения по вопросам сдерживания цен на стройматериалы будут приниматься.

Днем ранее стало известно, что Счетная палата предложила разработать комплекс мер для снижения стоимости строительных ресурсов (стройматериалы, оплата труда и так далее), исключающих дополнительное финансирование с привлечением бюджетных средств.