Климат гнет ель: почему растут цены на древесину

Федерация торговли древесиной прогнозирует, что перебои в поставках древесины по самым разным причинам будут продолжаться всю вторую половину текущего года. Однако для российских производителей пиломатериалов и строительной продукции из древесины сложившаяся мировая конъюнктура дала очередной стимул к увеличению экспортных поставок: по итогам первых пяти месяцев 2021 года он вырос на 23%. Сложная лесопожарная и лесопатологическая обстановки до настоящего времени не повлияли на рост цен и дефицит на лесоматериалы в РФ, отмечают в профильных ведомствах. Подробности — в материале «Известий».

Рынок в нашу пользу

Возросшие потребности крупных строительных компаний, а также частных клиентов после продолжительного всемирного локдауна спровоцировали небывалый спрос на древесину. Как заявили в Федерации торговли древесиной (Timber Trade Federation, TTF), в последние месяцы поставщики вовсю соревнуются между собой и стремятся максимально насытить рынок продукцией. Снабжение конструкционной древесиной различных компаний тормозят вызванные аномальной жарой частые лесные пожары, болезни и активное распространение вредителей, разрушающих древесную плоть. Такая ситуация лишает рынок значительных объемов и вследствие этого падает снабжение древесиной строек.

— Пандемия стала самым большим фактором, вызвавшим противоречия спроса и предложения. Но есть и другие факторы, — цитирует BBC слова исполнительного директора ФТД Дэвида Хопкинса. — Бушуют масштабные лесные пожары по всей Северной Америке, из-за чего производство недополучает много древесины.

Кроме того, Швеция, которая поставляет на рынки конструкционную древесину, зафиксировала самый низкий уровень запасов леса за последние два десятка лет. Сокращает ежегодные вырубки и Канада, являющаяся одним из крупнейших производителей древесины. А все из-за того, что ее собственные естественные леса находятся под угрозой пожаров, вредителей и болезней. Объемы вырубок падают и в Финляндии.

Климат гнет ель Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Что касается ситуации в России, то, как подсчитали для «Известий» в Рослесхозе, по итогам прошлого года размер ущерба, причиненный лесными пожарами, составил 11,6 млрд рублей. При этом размер ущерба в текущем году будет известен лишь в 2022-м году по итогам обследования мест, пройденных пожарами. В прошлом году общая площадь, пройденная огнем лесных пожаров в России, составила 9,1 млн га.

— Также за 2020-й год вредителями и болезнями леса повреждено 624 тыс. га. Из них погибло почти 35 тыс. га, — говорят в Рослесхозе. — Всего за прошлый год погибло почти 146 тыс. га лесов. При этом причинами гибели лесов, помимо пожаров, насекомых-вредителей и болезней, являются климатические изменения, повреждения дикими животными, антропогенный фактор.

Однако, как отметили в ФБУ «Рослесозащита», несмотря на то, что сложная лесопожарная и лесопатологическая обстановки в отдельных регионах страны возникают ежегодно, «до настоящего времени это не влияло на рост цен и дефицит на лесоматериалы». В свою очередь, в Минпромторге к моменту выхода статьи ситуацию с ценами на древесину и лесоматериалы в РФ прокомментировать не успели.

— С 2010-й по 2020-й годы в среднем по России ежегодно в ходе сплошных санитарных рубок заготавливается порядка 21,2 млн. куб. м., а в ходе выборочных санитарных рубок — 5,6 млн. куб. м. То есть в повреждённых лесах заготавливается всего лишь около 12% от общего объема заготовки древесины в РФ, — сообщили «Известиям» в Минприроды. — Качество древесины, заготавливаемой на лесных участках, пострадавших от воздействия пожаров и воздействия неблагоприятных погодных условий и вредителей, и болезней леса, как правило, несколько ниже, чем в естественных насаждениях и сильно зависит от характера и силы негативного воздействия.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что большая часть заготовленной на пострадавших лесных участках может быть использована в строительстве как в круглом виде, так после переработки в пиломатериалы и плиты OSB (ориентированно-стружечная плита, ОСП. — «Известия».).

Хуже дело обстоит в ЕС и США, где строительный бизнес жалуется, что в настоящее время цена, например, на ту же березовую фанеру выросла почти что вдвое.

— Зато для российских экспортеров леса такая ситуация на мировом рынке, конечно, выигрышна, — говорит председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров. — А вот для производителей продукции из древесины — ситуация прямо противоположная.

Климат гнет ель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Макарова, на западных рынках спрос и рост цен на лесопродукции вызван, прежде всего, бурным развитием различных экологических программ. Например, тот же запрет на использование пластиковых элементов в пищевой промышленности во многих странах (в Китае, Западной Европе, США, Канаде). А еще играет немаловажную роль и актуальная мода на деревянное домостроение.

Почем пиломатериалы

— В 2021-м году стоимость пиломатериалов в США побила рекорды, — говорит завкафедрой экономики, учёта и анализа хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Ольга Полянская. — Но на российском рынке цены на древесину заметно стабилизировались и расти перестали. Правда, снижения цен до конца строительного сезона ожидать не стоит. Связано это, прежде всего, с тем, что сейчас мы наблюдаем беспрецедентный бум загородного строительства, который возник в период карантинной изоляции.

С ее оценками соглашается завотделом экономики лесного хозяйства ФБУ ВНИИЛМ Василий Корякин. Он убежден, что рост цен на лесоматериалы на мировом рынке «без сомнения благотворно скажется на экономическом положении отечественной лесозаготовительной и деревообрабатывающих отраслей, так как увеличивается их прибыль в свободно конвертируемой валюте, а основные затраты сохраняются на прежнем уровне и в рублях». Сейчас для экспортеров пиломатериалов, фанеры и OSB складываются практически идеальные условия для наращивания объемов поставок и расширения рынков сбыта, считает Корякин.

— Пиковый период по ценам прошел, цены на пиломатериалы, фанеру, плиты OSB в США снижаются каждую неделю, — объясняет управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. — На российском рынке снижения пока нет, но рост остановился, ситуация придет в равновесие до конца года.

Без ввода ограничительных пошлин на экспорт предпосылок к стабилизации цен не видит сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.

Климат гнет ель Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Пошлин, которые ввели с 1 июля, — 10–15 евро на куб сырья с влажностью больше 22 % — недостаточно, чтобы стабилизировать цену на внутреннем рынке, - говорит Юлия Юрлова. - В любом случае она будет расти. Заказчику, который ещё в январе этого года мог купить 100 кубов клеёного бруса за 3,5 миллиона рублей, те же 100 кубов сейчас продают уже за 5,5 миллиона. Если мы ничего не будем делать, победит доска, и мы увидим торможение роста строительства деревянных домов.

«Очень тяжелый маховик»

И все же мировой рынок древесины двинулся в сторону повышения цен на товар задолго до чрезвычайной лесопожарной ситуации в ряде стран, подчеркивают эксперты. Вынужденная пауза первого локдауна в 2020-м году лишь приостановила рынки строительных материалов и деревянный сегмент в том числе. Ну а постепенный возврат, пусть и неполный, к нормальной жизнедеятельности резко оживил рынок, и с учетом образовавшегося дефицита вызвал рост цен.

— Катастрофические последствия лесных пожаров, дополнительная потребность в строительных материалах для восстановления утраченного жилья, скорее всего, позволят деревянному рынку оставаться в перегретом состоянии еще достаточно долго, — допускает директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов. — Возможно, даже традиционного осеннего снижения спроса отрасли в этом году удастся избежать. Зато российские производители, как, впрочем, и деревообработчики из других стран, в условиях ажиотажного спроса на пиломатериалы и объемы увеличили и соответственно выручку.

— Индивидуальное деревянное домостроение, а в нем преобладает всё-таки премиум класс, столкнулось больше с дефицитом сырья, а не с увеличением цен, — замечает представитель АО «Архангельский ЦБК». — Конкуренция за пиловочник в отрасли резко возросла. С ноября прошлого года цена практически удвоилась. Но объявленный с 1-го января 2022-го года запрет на экспорт древесины в круглом виде несколько этот напряг снял, ряд покупателей решили немного подождать.

В данный момент, по его словам, найти свободную партию пиломатериалов практически невозможно, все производители в один голос заявляют, что загружены заказами до конца года.

Климат гнет ель Фото:РИА Новости/Мария Алексеева

— Так как лесопромышленная отрасль — это очень тяжелый маховик и его трудно раскрутить в короткий промежуток времени, цены на пиломатериалы за океаном росли целый год — до мая текущего года, — отмечает маркетолог-аналитик Агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Данил Парыгин. — Стремительный рост начался с ноября прошлого года до мая текущего, когда цена фьючерсов на пиломатериалы выросла в три раза. После того, как спрос удалось полностью удовлетворить, началось снижение — цены уже откатились до показателей прошлого года.

Однако на российском рынке по причине его аморфности вряд ли стоит ожидать такого же резкого снижения цен, как в Северной Америке, полагает Парыгин.

— Казалось бы, цены на пиломатериал стабилизировались после стремительного роста, обусловленного, на мой взгляд, повышенным спросом из-за рубежа (США и Европа) со стороны покупающих в РФ пиломатериал по ценам около $1 тыс. за кубометр сухой строганой доски (что подстегнуло рост цен на обрезную доску естественной влажности с 11–12 тыс. рублей (осень 2020 года) до 24 тыс. рублей за куб. м (в июне 2021 года), — говорит партнёр компании «НЭО Центр» Михаил Ермилов. - Казалось, что слухи о введении 15%-ной налоговой пошлины на вывоз за рубеж материала снизят и стоимость на внутреннем рынке. Но новости о лесных пожарах в разных странах вновь подтолкнут зарубежных покупателей к тому, чтобы взглянуть на российских поставщиков.

Соответственно, полагает Ермилова, внутренний рынок опять будет страдать от высокой цены, «рваных» поставок и уменьшающегося предложения, что в свою очередь приведет к новому повышению цен.

Увы, но данный момент в минусе — лишь потребители, для которых цены на внутреннем рынке устремились вверх вслед за мировыми, сетуют в консалтинговой группе «Текарт». Особенно остро рост цен ощутил сегмент ИЖС, в прочих строительных сегментах (многоэтажное жилищное строительство, промышленная и коммерческая недвижимость) потребление дерева в качестве строительного материала значительно ниже. По мнению экспертов «Текарта», увеличение стоимости различного «дерева» вкупе с ростом цен на металл могут привести к заморозке проектов и снижению ввода частного домостроения (почти 40 млн кв. м. в 2020-м году) по итогам 2021 — 2022 годов.

Пока же наиболее острой проблемой является повышение цен на древесные материалы внутри страны. Согласно анализу IndexBox, опирающемуся на данные Федеральной таможенной службы, основным стимулом их повышения стал резко возросший экспорт материалов, в особенности грубо обработанных лесоматериалов в Китай. Суммарный экспорт российских пиломатериалов (ТН ВЭД 4407) вырос с 963 тыс. тонн в январе этого года до 2,2 млн. тонн в июне. Более 50% от этого объема приходится на поставки в Китай, которые за этот период возросли с 569 тыс. тонн до 1,3 млн. тонн.

Климат гнет ель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Предложение на внутреннем рынке страны становится ограниченным, в то время как сезонный спрос на материалы со стороны строительной индустрии на российском рынке крайне высокий в этом году: после волны пандемии, локдаунов, ограничений туризма, люди стали вкладывать деньги в строительство, ремонт домов и покупку недвижимости, — говорит партнер IndexBox Екатерина Колина. — Локальный дефицит приводит к росту цен, поскольку производители не заинтересованы снижать цены для российских покупателей, если на их товар существует высокий спрос за рубежом, где потребители готовы предложить более высокую стоимость покупки.