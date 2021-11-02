Глава СНБО назвал дезинформацией данные о российских танках на границе

Сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной является дезинформацией. Об этом 2 ноября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

1 ноября была опубликовано статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи Ельни. Также в материале заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

«Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так — то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают», — приводит слова Данилова украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, в том районе, о котором писало Politico, на самом деле не наблюдается такого скопления танков.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он подчеркнул, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала, указал Песков.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico, сказал «Известиям», что в районе Ельни дислоцирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Он подчеркнул, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году. По его словам, Россия никогда не скрывала эту информацию. Шурыгин также напомнил, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной.