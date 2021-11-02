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Немцы отреагировали на заявление Пентагона об отслеживании перемещений войск РФ

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Читатели немецкого издания Der Spiegel во вторник, 2 ноября, раскритиковали заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что военное ведомство США мониторит ситуацию на российско-украинской границе после сообщений о «необычной активности РФ».

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«Вместо того чтобы проверять передвижения войск на российской территории, Пентагон и Вашингтон лучше бы занялись атаками при помощи дронов и захватами территорий, предпринимаемыми их киевскими друзьями в нарушение Минских соглашений», — отметил один из читателей.

Другой пользователь заявил, что Запад «сошел с ума», так как считает преступлением, когда Россия перемещает собственные войска по территории своей страны.

Некоторые читатели предположили, что это может быть связано с включением Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

«Никогда Россия не допустит расширения НАТО за счет Украины», — подметил один из комментаторов.

Накануне Кирби в ходе брифинга заявил о том, что Пентагон мониторит ситуацию на границе России и Украины после информации о «необычной активности» Москвы. По его словам, попытки эскалации или агрессивные действия вызовут со стороны США беспокойство.

Также 1 ноября была опубликована статья Politico, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии РФ вблизи Ельни. Также в материале заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он подчеркнул, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. РФ не представляет опасности и никому не угрожала, указал Песков.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя статью издания Politico, сказал «Известиям», что в районе Ельни дислоцирована 144-я гвардейская мотострелковая дивизия. Он подчеркнул, что части и подразделения этой дивизии также есть в Брянской и Смоленской областях, добавив, что дивизию начали формировать еще в 2014 году. По его словам, Россия никогда не скрывала эту информацию. Шурыгин также напомнил, что Ельня находится на границе с Белоруссией, а не с Украиной.

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, до этого появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

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