Отлить в цементе: Украина и США подписали новую хартию сотрудничества

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял в Вашингтоне украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу . Впервые за последние три года состоялось заседание двусторонней Комиссии стратегического партнерства. Ее главная цель — обновление Хартии сотрудничества, подписанной 12 лет назад. В Киеве уверены, что это «цементирует американскую политику» на украинском направлении «как минимум на десять лет» вперед. Подробности — в материале «Известий».

«Документ развеет все страхи»

«Еще год назад в украинском обществе иногда раздавались опасения, что американская сторона якобы может изменить свою политику не в пользу Украины, но новый документ полностью развеет все эти страхи. Он зацементирует американскую политику на годы вперед и полностью снимет всякую обеспокоенность. Поддержка Украины со стороны США останется абсолютно незыблемой как минимум на следующие десять лет», — отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на подписание новой хартии о стратегическом партнерстве Украины и США. По его словам, в документе несколько принципиально новых аспектов, связанных с противодействием Москве.

Эта хартия заменит предыдущий документ, подписанный в 2008 году. В ней говорится о намерении Вашингтона укреплять сотрудничество с Киевом в сфере кибербезопасности, военного взаимодействия на Черном море, обмена разведданными. Помимо этого отмечается стремление двух стран «работать над обеспечением полной интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты», а также приверженность США «поддержанию энергетической безопасности Украины».

Отлить в цементе Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время подписания обновленной Хартии сотрудничества, 10 ноября 2021 года Фото: REUTERS/EYEPRESS

Накануне Кулеба прилетел в Вашингтон на переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном. Они провели первое за три года заседание Комиссии стратегического партнерства Украина—США, созданной в 2009 году. Еще до вылета в США глава украинского МИДа анонсировал повестку встречи: энергобезопасность, в том числе на фоне завершения строительства газопровода «Северный поток-2», увеличение объема инвестиций, вопросы безопасности на фоне напряженности в Белоруссии и на востоке Украины.

Расхождения в оценках

После встречи главы внешнеполитических ведомств провели совместную пресс-конференцию, на которой стало ясно, что стороны по-разному смотрят на некоторые события. В частности, это касается вопросов энергетики. Украинский министр повторил жалобы Киева на газопровод «Северный поток-2» — якобы из-за него страна лишится двух миллиардов долларов ежегодной платы за транзит энергоресурсов.

Администрация Байдена открыто выступала против строительства «Северного потока-2», но потом отменила введенные против него санкции. В Белом доме пришли к выводу, что невозможно остановить строительство, не рассорившись при этом с Германией. Это решение стало неприятным сюрпризом для Киева.

Украинская журналистка спросила, пытается ли Москва использовать газ в качестве политического оружия. Глава украинского МИДа ответил: «Мы видим, что Россия уже использует газ в качестве оружия. Мы с нетерпением ожидаем действий со стороны Германии, поскольку у нее есть рычаги влияния на Россию, а обязательства, согласно совместному заявлению США и Германии, очень четкие».

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Блинкен ответил, что «Европа сталкивается со сложной ситуацией в сфере энергетики». «В прошлом мы видели, что Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия, политического инструмента, и мы очень внимательно следим за какими-либо признаками повторения действий, которые она предпринимала ранее». По его словам, Москва должна в первую очередь «принять меры для смягчения энергетического кризиса путем увеличения поставок газа».

На определенные расхождения в оценках обратил внимание журналист Bloomberg. Он спросил у госсекретаря, почему тот не соглашается с утверждением украинского коллеги. «Мы изучаем, использует ли Россия имеющуюся у нее энергетику позитивным образом или же стремится использовать ее в качестве оружия. Россия говорила, что у нее достаточно запасов для обеспечения энергетических потребностей Европы, используя имеющиеся на Украине газопроводы. Если она на самом деле будет делать то, о чем она говорит, это может действительно снизить обеспокоенность», — пояснил Блинкен.

При этом он заявил, что США обеспокоены сообщениями о военной активности России вблизи украинских границ. «Мы знаем ее тактику, и мы обеспокоены тем, что Россия может сделать серьезную ошибку, попытавшись "перефразировать" то, что она предприняла в 2014 году. Любая эскалация или агрессивные действия вызовут серьезную озабоченность у Соединенных Штатов», — сказал госсекретарь.

В Москве ответили на заявление Блинкена. «Я не очень понял, какие мы ошибки совершили в 2014 году? Ошибки в том году совершили люди, которые допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне», — прокомментировал замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, американские власти «наделали и продолжают делать море ошибок, в том числе в плоскости развития, а точнее, отсутствия хотя бы относительной стабилизации в отношениях с нами — к чему мы готовы».

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«Это подтолкнет Киев к необдуманным действиям»

США подписали с Украиной обновленную хартию, потому что не готовы гарантировать ей вступление в НАТО, а также развивать с ней реальное сотрудничество , уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник. «В какой-то мере подписание документа играет роль заменителя тех форматов сотрудничества, к которым стремится Украина: она хотела гарантии или поддержки вступления в НАТО, зоны свободной торговли, гарантий или договора о совместной обороне, то есть реальных вещей. Вместо этого мы имеем дело с декларацией о намерениях, с документом, который не является полноценным международно-правовым соглашением, с информационным и политическим заменителем реальных возможных форм стратегического сотрудничества между Украиной и США», — отметил политолог.

По его словам, хартия «сыграет роль компенсаторного механизма». Документ подписан, чтобы «на всякий случай создать правовые основы для возможного многоаспектного сотрудничества» — военного, социального, экономического. «Политическая и правовая ценность хартии очень низкая. Взгляды Украины и США по некоторым вопросам, в частности относительно проекта "Северный поток — 2″ и взаимоотношений с Россией, расходятся, потому что там у США своя политика. Американцы сегодня ищут инструменты для диалога, холодного мира, стратегической стабильности с Россией. В то же время украинское руководство продолжает разыгрывать радикальную антироссийскую карту», — считает эксперт.

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Однако руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев полагает, что визит Кулебы в Вашингтон достаточно важен. « Обновленная хартия — показатель отношения США к Украине. Особенно учитывая, что это происходит сейчас, когда осложняется обстановка на востоке Украины. Так что это не безобидная прогулка украинского министра. Военная помощь со стороны США идет по нарастающей. К тому же Вашингтон призывает союзников перейти к поставкам летального оружия на Украину. Я бы не стал недооценивать этот визит и оптимизм, который излучал Кулеба», — отметил политолог в беседе с «Известиями».