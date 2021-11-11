Ни то, ни вето: почему Украина не помешает запуску СП-2

Германия может политизировать процесс сертификации «Северного потока – 2» (СП-2), если привлечет к нему Украину. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте . В октябре компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» подали заявки в федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) на участие в процессе сертификации трубопровода. Как сообщили «Известиям» в BNetzA, пока они рассматриваются, однако в случае получения украинскими компаниями статуса участника они смогут давать собственные заключения по ходу процедуры. Однако в бундестаге «Известиям» рассказали, что включение Киева в процесс сертификации СП-2 — лишь дипломатическая уступка Берлина . Это решение никак не отразится на запуске газопровода, поскольку третьи участники процесса не обладают правом вето .

Трубят тревогу

Несмотря на то что США и Германия в ходе прощального визита Ангелы Меркель в Вашингтон договорились защитить Украину от возможных последствий запуска «Северного потока – 2», Киев по-прежнему ищет новые способы навредить проекту . Напомним, в июле Берлин и Вашингтон договорились, что в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия будет обязана принять меры для ограничения российских экспортных возможностей, в том числе применить санкции, причем как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Вопрос новых санкций против проекта со стороны США при этом был снят главой Белого дома Джо Байденом с повестки. Сейчас газопровод достроили. Осталось лишь получить одобрение от федерального сетевого агентства ФРГ, которое отвечает за процесс сертификации проекта, и от ЕС. На финишной прямой вновь вмешался Киев.

Компания «Оператор ГТС Украины» в конце октября подал в BNetzA заявку на участие в процессе сертификации СП-2 . Глава компании Сергей Макогон заявил 7 ноября, что решение об одобрении будет принято немецким ведомством до 14 ноября. По его словам, газопровод не будет помогать диверсификации маршрута поставок газа, а укрепит доминацию «Газпрома». В середине октября такую же заявку в BNetzA подал «Нафтогаз Украины» . В компании сообщили: украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска СП-2. Глава компании Юрий Витренко заявил о намерении направить возражения германскому регулятору по процедуре сертификации.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе BNetzA, в случае получения компанией статуса участника она сможет давать собственные заключения по ходу процедуры .

— Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» подали заявку на присоединение к процессу. В настоящее время заявки находятся на рассмотрении. Федеральное сетевое агентство публикует решения по дополнительным участникам на своем сайте, — заявил «Известиям» глава пресс-службы агентства Фите Вульф.

Как рассказал «Известиям» депутат Европарламента Гуннар Бек, если BNetzA одобрит заявки Украины, то Германия рискует политизировать процесс сертификации СП-2.

— В юридической практике третьи стороны имеют право быть услышанными в ходе судебного разбирательства только в том случае, если это затрагивает их права. Экономические интересы — не права. Если BNetzA подключит к процессу Украину, можно будет однозначно говорить о политизации процесса . В Германии есть влиятельная часть политиков, особенно среди «зеленых», которые хотят предотвратить запуск трубопровода под давлением США, хотя проект, несомненно, отвечает интересам немецкого бизнеса и общественности, ­— подчеркнул евродепутат.

Примечательно, что из недружественно настроенных к СП-2 стран не только Украина попыталась присоединиться к процессу сертификации трубопровода. Польская нефтегазовая компания PGNiG уже представила отрицательное заключение по этому проекту . Как раз ближе к концу октября, после чего украинские компании подали заявки в BNetzA. «Сертификация Nord Stream 2 AG по модели ITO (независимый оператор передачи) негативно влияет на безопасность поставок энергии в Европейский союз и его государства-члены, включая Польшу», — сообщили в компании. К этой позиции присоединилась и дочерняя компания PGNiG Supply & Trading (PST), также допущенная немецким агентством к процессу сертификации. В Варшаве уверены, что в результате запуска СП-2 безопасность поставок в ЕС окажется под угрозой .

В свой колодец

В бундестаге тем временем критически отзываются о решении подключить к процессу сертификации СП-2 Польшу и Украину . Как заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, решение ФРГ подключить Киев к этой процедуре можно рассматривать только как «дипломатическую уступку».

Ни то, ни вето Фото: Global Look Press/Philipp Znidar/dpa

— Украина со своей стороны при этом не делает никаких уступок. Ее участие в данном процессе не должно повлиять на запуск проекта . Обвинения в том, что СП-2 якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, совершенно абсурдны. Министерство экономики и энергетики ФРГ (BMWi) считает так же, — добавил депутат.

Напомним, ранее BMWi опубликовало пресс-релиз, согласно которому сертификация проекта СП-2 «не представляет опасности для газоснабжения Европы» . Как заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства, с точки зрения безопасности снабжения ЕС «Северный поток – 2» представляет собой новые дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа.

Депутат бундестага от партии АдГ Ян Нольте заявил «Известиям», что дополнительные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому ни Украина, ни Польша не смогут повлиять на запуск СП-2.

— Заявки на участие от украинских компаний в настоящее время только рассматриваются, как мне сообщили в ответственном агентстве. В любом случае у них не будет права вето, а их критическое отношение к СП-2 уже всем известно. Исходя из этого, я не ожидаю значительных задержек в случае присоединения украинских компаний к процессу сертификации СП-2 , — заявил депутат.

По словам политика, «Северный поток – 2» — проект, который необходимо как можно скорее ввести в строй. Особенно важно это для жителей Германии и Европы, которые в настоящее время страдают от высоких цен на газ.

Ни то, ни вето Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa

В России, в свою очередь, пока сдержанно реагируют на перспективы украинского участия в процессе сертификации СП-2 . Как заявил «Известиям» замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, стоит дождаться окончательного решения ФРГ.

— Безусловно, есть желающие осложнить процесс ввода в строй СП-2. Но надо понимать, что от этого прежде всего пострадают сами европейцы, которые столкнулись с мощнейшим давлением на газовом рынке . Запуск газопровода принципиален для благополучия и энергобезопасности ЕС. Это признают все эксперты. Европейские в первую очередь, — добавил сенатор.

Что касается сроков завершения процесса сертификации, BNetzA обязано принять решение до 8 января 2022 года. После агентство направит его в Еврокомиссию. У ЕК, в свою очередь, также будет четыре месяца на вынесение вердикта. Таким образом, «Северный поток – 2» в худшем случае сможет заработать почти под занавес отопительного сезона — не ранее чем в мае 2022 года. Тем временем цены на газ в Европе хоть и немного падают в связи с ожиданиями поставок из РФ, но всё же продолжают оставаться на рекордном уровне. По данным биржи ICE от 10 ноября, на открытии торгов цены на газ составили около $800 за 1 тыс. куб. м.