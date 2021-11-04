Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года

Сертификация проекта «Северный поток – 2» (СП-2) может не завершиться до января 2022 года, заявили «Известиям» в бундестаге . Проекту еще предстоит пройти проверки федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) и Еврокомиссии. Как удалось выяснить «Известиям» в министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi), в настоящий момент BNetzA изучает соответствие проекта требованию о разделении оператора транспортной сети и поставщика ресурсов . Это условие прописано в новой газовой директиве ЕС. По словам источника «Известий» в Европарламенте, любое государство — член Евросоюза могло бы подать заявку на освобождение СП-2 от одного или нескольких требований директивы, однако этот вопрос остается политизированным. В Москве считают, что скорейший запуск газопровода — в интересах европейских потребителей, поэтому в конечном счете проект заработает на полную мощность, несмотря на противодействие .

Оставайтесь на линии

«Северный поток – 2» достроен . 18 октября оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил о завершении процедуры по заполнению топливом первой нитки газопровода. Вторая будет заполнена, скорее всего, до конца этого года, рассказали недавно в одной из компаний — инвесторов проекта, австрийской OMV. Тем не менее, когда именно труба будет введена в эксплуатацию, зависит только от европейских регуляторов .

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии недавно опубликовало пресс-релиз, согласно которому сертификация проекта СП-2 не будет представлять опасности для газоснабжения Европы. Тем не менее пока ответственное за сертификацию федеральное сетевое агентство ФРГ не спешит.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе BMWi, с точки зрения безопасности снабжения ЕС «Северный поток – 2» представляет собой новые дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа .

— Мы пришли к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и ЕС. Однако на этом исследования не заканчиваются . Соответствие проекта требованию о разделении оператора транспортной сети и поставщика газа в настоящий момент изучается BNetzA, — заявила «Известиям» представитель пресс-службы ведомства Сюзанна Унград.

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По ее словам, агентство продолжит процесс сертификации и изучит другие необходимые нормативные условия для введения газопровода в эксплуатацию . Если проект будет запущен до завершения процесса сертификации, то BNetzA будет вправе наложить штраф.

Напомним, 25 августа Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от требований нового законодательства ЕС, компания пыталась оспорить решение BNetzA. В мае прошлого года регулятор уже отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года, ссылаясь на то, что проект не был завершен до внесения изменений в европейское законодательство.

Основная проблема, с которой сталкивается СП-2 из-за газовой директивы ЕС, заключается в том, что она предполагает разделение деятельности по добыче и транспортировке газа . То есть добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Таким образом, если оператору СП-2 не удастся обжаловать решение немецкого суда, то основной участник проекта «Газпром», вероятнее всего, сможет использовать лишь 50% мощности трубопровода . Оператор проекта Nord Stream 2 AG, в свою очередь, обжаловал в федеральном верховном суде ФРГ решение суда Дюссельдорфа.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе Nord Stream 2 AG, они не комментируют продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры, тем не менее компания «прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям» .

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— Это относится в том числе и к закону об энергетическом хозяйстве ФРГ, имплементирующему положения газовой директивы ЕС в германское законодательство. Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее, — заявили «Известиям» в пресс-службе оператора.

Несколько этапов

Как отмечали ранее представители BNetzA в беседе с «Известиями», у них есть еще четыре месяца начиная с 8 сентября 2021 года на принятие решения по проекту . После агентство направит его в Еврокомиссию. ЕК не имеет права наложить вето. Однако BNetzA «должно в максимально возможной степени учитывать мнение ЕК», уточнили в немецком ведомстве.

— Тот факт, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что« Северный поток-2» не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС — важное и правильное мнение , которое я разделяю. Однако я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт, — заявил «Известиям» глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в разговоре с «Известиями» предположил, что сертификация СП-2 может продлиться как раз до января 2022 года и потому прогнозы о запуске трубопровода до Нового года не сбудутся.

— Кроме того, проверка Еврокомиссии, которая последует дальше, еще более проблематична. Поскольку у СП-2, к сожалению, много политических противников, все эти месяцы могут быть потрачены впустую. Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться , — подчеркнул депутат.

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Он также напомнил, что новая газовая директива ЕС была принята после строительства «Северного потока – 2» и потому можно считать, что она направлена ​​именно против этого проекта.

По информации Bloomberg, ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» может и вовсе затянуться до мая 2022 года .

Напомним, изменения в европейское законодательство вступили в силу 23 мая 2019 года. Газопровод уже был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Как неоднократно подчеркивали в Nord Stream 2 AG, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Еврокомиссия объявила о своем плане внести поправки в газовую директиву ЕС.

Как рассказал «Известиям» источник из Европарламента, в соответствии с газовой директивой ЕС, пересмотренной в 2019 году, любое государство из объединения может подать заявку в Еврокомиссию на освобождение проекта (в данном случае — СП-2) от одного или нескольких требований директивы в рамках так называемой процедуры обзора. Однако если это произойдет, то такое решение сочтут политическим жестом , уверен собеседник.

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Между тем призывы остановить проект продолжают исходить от европейских стран. Как заявил «Известиям» депутат Ян Нольте, одобрение СП-2 среди населения ЕС могло вырасти на фоне взлетевших цен на газ. Однако «вряд ли лица, принимающие политические решения, изменили свое мнение» , заверил парламентарий. О том, что Дания отказывается поддерживать проект российского газопровода, несмотря на текущий энергокризис, недавно заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Как заявил «Известиям» Клаус Эрнст, европейская энергетическая политика по-прежнему формируется различными группами интересов, что делает невозможным единый подход.

— Многие политические деятели не хотят признавать, что РФ всегда была надежным поставщиком энергии, а СП-2, соответственно, будет продолжать успешное партнерство в области энергетики . Те, кто сомневаются в этом и опасаются большей зависимости от России, надеются на импорт американского сжиженного газа, который во много раз дороже. Так что старые разногласия сохраняются, — заявил «Известиям» немецкий депутат.

В интересах потребителей

Между тем в Москве считают, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию — в интересах европейских потребителей, а противодействие отдельных стран и игроков запуску проекта в конечном счете не помешает его работе .

— Настрой российской стороны — чем раньше, тем лучше, ведь это коммерчески важный проект. Российские компании, в частности «Газпром», все свои обязательства по нему выполнили. Теперь слово за Германией. Учитывая высокую степень заинтересованности ФРГ в проекте, который отвечает вопросам энергетической безопасности, соображения о скорейшем запуске должны возобладать . Решение о сертификации не должно сильно затягиваться, — заявил «Известиям» замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Тем не менее, по словам сенатора, сопротивление СП-2 исходит не столько со стороны ФРГ, сколько от других государств ЕС, прежде всего прибалтийских стран и Польши.

— Эта политизированная возня продолжается, но она вступает в конфликт с интересами серьезных европейских игроков , — подчеркнул сенатор.

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— Львиная доля пути проделана, остается этап получения сертификации и лицензирования. Есть определенные бюрократические процедуры, которые должны быть соблюдены. Но очень многое зависит от позиции Берлина. Если процедура затянется, кроме ущерба для граждан, это ничего не принесет. Настоящая ситуация на газовом рынке ЕС это доказывает. Вопрос состоит в том, возобладает ли экономика и интересы граждан или навязанные европейцам политические игры , — заявил «Известиям» Константин Долгов.

Между тем газовая директива ЕС не должна стать помехой для запуска проекта, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Дело в том, что на 50% мощности газопровод можно заполнить уже сейчас, а данная директива — лишь препятствие для загрузки на 100% , уточнил парламентарий.

— В рамках сертификации предусмотрены процедуры, которые прописаны в регламенте ЕС и ФРГ. Процесс идет. Его можно ускорить, а можно не ускорять. В ближайшее время всё решится. Процесс сертификации будет закончен , — сказал «Известиям» депутат.

Он напомнил, что ограничения на формат работы трубопроводов существуют в рамках третьего энергетического проекта ЕС, шесть законодательных актов которого экстраполированы на международные проекты. Однако есть пути преодоления и этой проблемы, ведь «Северный поток – 1» работает на полную мощность, хотя на него это тоже распространяется, заключил Павел Завальный.