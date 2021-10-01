«Запуск СП-2 способен привести к снижению цен на газ»

Германия не успеет к 2045 году перейти на зеленую энергетику и отказаться от газа. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте , отметив, что «Северный поток – 2» крайне важен для энергобезопасности ФРГ и Европы. Он также поделился мнением о результатах парламентских выборов в Германии, ошибках Ангелы Меркель и задачах нового канцлера. По его словам, будущему главе правительства будет необходимо заново развивать прагматичное сотрудничество с РФ .

«Антироссийский курс ФРГ исходит из давления США»

— «Альтернатива для Германии» получила 10,3% на парламентских выборах, которые прошли 26 сентября. Как вы оцениваете свой результат? И какие планы у АдГ на следующие четыре года в парламенте?

— Результаты выборов говорят о том, что мы — новая партия . Нас выбирают в бундестаг второй раз. При этом стоит отметить, что многие наши потенциальные избиратели выбирали ХДС (Христианско-демократический союз. — «Известия») только потому, что боялись образования красно-зелено-красной коалиции (СДПГ, «Зеленые» и «Левые»). На это стоит обратить внимание. Наша цель сейчас — утвердиться в партийном спектре как более правая, чем ХДС, сила. Мы планируем продолжить консервативную политику и расширять партию .

— Однако как Армин Лашет, кандидат в канцлеры от ХДС, так и Олаф Шольц, кандидат от СДПГ, уже заявили, что в любом случае не станут формировать коалицию с АдГ. Можно ли сказать, что ваша партия — единственная оппозиция в бундестаге? И почему это так?

— Да, на данный момент это так. Во-первых, мы отнимаем у них мандаты. То, что с новыми партиями не строят коалиции, — это не новость. Если мы посмотрим, например, на «Зеленых», которые сейчас практически часть нового правительства, можно отметить, что они начинали так же. Когда-то все массово выступали против этой партии. Мы это наблюдали и в Австрии, где существует FPÖ (Австрийская партия свободы). Прошло много времени, прежде чем они стали рассматриваться как полноправная политическая сила. Во многом мы сходимся с другими силами, но наше мнение по таким вопросам, как миграция, энергетическая политика и климат, — альтернативное.

— Как вы оцениваете результаты 16 лет правления Ангелы Меркель?

— Политика Ангелы Меркель нанесла большой ущерб ФРГ. Прежде всего, она превратила ХДС в партию, которая всё дальше и дальше отходила «влево» от консервативной идеи . Ангела Меркель зачастую и самостоятельно принимала спорные решения. Например, энергетический переход, то есть отказ от ядерной энергетики, что мы (АдГ) находим неправильным. Стоит упомянуть и 2 млн мигрантов, которые приехали сюда в 2015–2016 годах, — это фатальная ошибка Меркель, которая поставила под угрозу Германию. Исходя из этого, должен признаться, что не очень позитивно оцениваю ее эпоху .

Запуск СП-2 Ангела Меркель Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

— Чем политика Олафа Шольца, если он станет канцлером, будет принципиально отличаться от политики Ангелы Меркель?

— Чтобы делать полноценное сравнение, нужно подождать. Но стоит отметить, что при Меркель христианские демократы всегда пытались подстроить свой курс под левого избирателя, чтобы переманить сторонников СДПГ. В итоге ХДС зачастую было сложно отличить от социал-демократов . Именно поэтому сейчас интересно посмотреть, как будет развиваться их политика. Конечно, они хотят сделать упор на левом избирателе, поэтому поднять минимальную зарплату. Останется ли это просто обещанием предвыборной кампании? Но в целом разница будет небольшой. В этом и кроется одна из самых главных проблем Германии: большие партии — ХДС и СДПГ — отныне не отличаются друг от друга. Народным партиям пришел конец.

— Что должен сделать следующий канцлер, чтобы, по крайней мере, сохранить российско-немецкий диалог и попытаться улучшить состояние наших отношений?

— ФРГ снова должна пойти своим путем. Антироссийский курс, который принимает немецкое правительство, исходит не из наших интересов, а в большей степени из давления США . Это касается и санкций против РФ, которые нанесли серьезный удар по экономике самой Германии. Новому федеральному правительству необходимо вернуть достойный уровень отношений с РФ, основанных на партнерстве.

— Удастся ли этого достичь новому правительству, учитывая предварительный расклад сил (популярность СДПГ и «Зеленых»)?

— Я не ожидаю, что это произойдет, потому что СДПГ в целом поддерживали антироссийский курс. От «Зеленых», которые выступают против «Северного потока – 2», этого тем более не стоит ждать . Однако мы, в свою очередь, продолжим работать над налаживанием отношений с Россией. Я надеюсь, что в конечном счете другие политические силы окажут нам поддержку.

«Зеленые инициативы могут привести к ослаблению позиции Германии в Европе»

— Трубопровод «Северный поток – 2» достроен. Насколько он важен для энергетической безопасности не только Германии, но и всей Европы?

— Разумеется, это важно. Прежде всего запуск проекта способен привести к снижению цен на газ, потому что повысится конкуренция . Конечно, это важно и с точки зрения надежности поставок. Газ — безопасное ископаемое топливо. Однако СП-2 важен не только с точки зрения энергетической политики, но и с точки зрения улучшения отношений РФ и ФРГ. Мы должны использовать все возможности, которые предлагает «Северный поток – 2» в области экономики, а также воспользоваться им для усиления сотрудничества.

Запуск СП-2 Фото: Global Look Press/ Jens Büttner

— Германия планирует превратиться к 2045 году в климатически нейтральное государство. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Ангела Меркель отмечала, что к этому времени ФРГ перестанет нуждаться в российском газе. Реалистичен ли этот план?

— То, что сказала Ангела Меркель, совершенно неправильно. Нам нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности, — это атом, уголь или газ . Может быть, в какой-то момент появятся альтернативы, которые смогут их заменить. Однако пока упомянутые климатические цели основаны лишь на стратегиях, которые не были продуманы до конца. АдГ считает их относительно нереалистичными. Когда другие партии или Меркель говорят о том, что мы должны стать CO 2 -нейтральными, они никогда не говорят, как именно это будет происходить: как нам придется обеспечивать энергоснабжение, как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры. Это просто акционизм.

— Могут ли РФ и ФРГ начать сотрудничать в области зеленой энергетики?

— Гипотетически по СП-2 можно также транспортировать водород. Я думаю, что это хорошая возможность, которой вы обязательно должны воспользоваться . И это не только мое мнение, за это уже высказались и другие крупные партии, и представители немецкого бизнеса.

— Получится ли у ФРГ после ухода Ангелы Меркель сохранить роль центрального игрока в Европе?

— Центральное положение ФРГ в Европе прежде всего объясняется ее экономической силой. Однако из-за политики ХДС при Ангеле Меркель и СДПГ в последние годы мы поставили нашу отрасль в затруднительное положение. Из-за инициатив в области климата мы усложнили задачу производителям автомобилей, хотя автомобильная промышленность — очень важная для нас сфера. Из-за зеленых планов у тех граждан, которые в меньшей степени финансово независимы, могут возникнуть проблемы. Сейчас дорожает топливо, поездки в отпуск, отопление квартир газом — и это угроза для экономики. Так что зеленые инициативы могут быть реализованы таким образом, что приведут к ослаблению позиции Германии в Европе .

«Мы отвергаем расширение НАТО на восток»

— Многие эксперты говорят, что Ангела Меркель была одним из тех немецких политиков, которая поставила ФРГ в зависимость от США. Сможет ли Германия без нее стать более независимой от трансатлантического партнера?

— СДПГ придерживаются в целом трансатлантического курса, так что я не ожидаю, что Германия станет меньше зависеть от США . С другой стороны, как раз премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Швезиг (от СДПГ) боролась за «Северный поток – 2». Это дает надежду, но всё же у меня есть подозрения, что односторонняя политика сотрудничества с США будет продолжаться и в будущем.

— Партия «Левые» вовсе выступает против членства ФРГ в НАТО. Как АдГ смотрит на будущее немецкой политики безопасности?

— Мы не выступаем против НАТО, но хотим, чтобы это был мирный альянс . Мы отвергаем расширение НАТО на восток. В том числе идею присоединить к альянсу Украину. Это не про оборонительный союз. Если НАТО начинает становиться причиной беспорядков и раздоров в мире, то он сам ставит под угрозу вопрос безопасности. Кроме того, АдГ выступает против использования альянса не по назначению, а для реализации геополитических интересов США. Цель НАТО — защищать членов НАТО и ничего больше .

Запуск СП-2 Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

— Германия давно заявляет о намерении стать постоянным членом Совбеза ООН. Как вы относитесь к этой идее? Какие цели ФРГ может преследовать на этой позиции?

— Мы положительно относимся к идее получения постоянного членства в Совбезе ООН, поскольку это имеет глобальное политическое значение. Что касается целей ФРГ, прежде всего нам стоило бы задуматься, как сделать так, чтобы было меньше внешнеполитических авантюр. Когда была война в Ираке, в 2003-м, АдГ еще не существовала, но мы негативно относимся к подобным инициативам. Это же касается и Ливии, где должна была начаться гуманитарная миссия, но активизировалась политика, направленная непосредственно против режима Каддафи. Таким образом, Германии надо выступать за то, чтобы при проведении гуманитарных миссий преследовались только гуманитарные цели. Мы отвергаем политику смены режима, отвечающую интересам одного государства.

— Германия интересовалась российской вакциной «Спутник V», однако европейский регулятор до сих пор не одобряет ее на территории ЕС. Как вы считаете, в чем причина этого торможения? И смогла бы Германия наладить производство российского препарата на своей территории после одобрения?