Газ и тормоз: «Северный поток – 2» сталкивается с новым сопротивлением в ЕС

В Европарламенте (ЕП) продолжаются споры вокруг «Северного потока – 2» (СП-2). Об этом «Известиям» рассказал депутат ЕП Гуннар Бек, отметив, что некоторые его коллеги не хотят допустить укрепления германо-российского сотрудничества. Тем не менее строительство газопровода уже завершено на 99%, и, как сообщил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке. Кроме того, опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что проблема с поставками в Европу по газопроводу «Ямал–Европа» из-за аварии доказывает: ЕС особенно нуждается в запуске СП-2 для обеспечения своей энергобезопасности в будущем. В бундестаге «Известиям» заявили, что надеются на ввод газопровода в эксплуатацию до конца 2021 года.

«Зеленые апостолы морали»

После переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом в июле вопрос с «Северным потоком – 2» многим показался более-менее решенным. Лидеры нашли компромисс — США пообещали не вводить санкции против владеющей газопроводом компании Nord Stream 2 AG и ее руководства, а Германия заверила, что защитит интересы Украины. Тем не менее сопротивление проекту в Евросоюзе, чьи компании задействованы в строительстве СП-2, всё еще наблюдается. Как рассказал «Известиям» депутат Европарламента Гуннар Бек, некоторые политические силы ЕС по-прежнему не хотят, чтобы СП-2 был запущен.

— В Европарламенте всё еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Самопровозглашенные апостолы морали в лице «Зеленых» Германии или либеральных партий Франции всё еще отвергают проект , — заявил «Известиям» евродепутат.

По его словам, с одной стороны, они хотят нанести еще больший ущерб экономике России в эти трудные времена, с другой стороны, не хотят усиления германо-российского сотрудничества.

Однако именно сейчас ЕС сталкивается с газовым кризисом . Сокращение поставок российского газа после аварии на заводе в Новом Уренгое вызвало рост цен в Европе до нового исторического максимума. По данным от 11 августа, цена ближайшего фьючерса с поставкой в сентябре на газовом хабе TTF приблизилась к $570 за 1 тыс. м3. И по некоторым прогнозам, такая динамика может сохраниться.

Газ и тормоз Встреча Ангелы Меркель и Джо Байдена, июль 2021 года Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Doug Mills

Пожар на заводе в Новом Уренгое, который занимается подготовкой газового конденсата «Газпрома», произошел 5 августа. Это привело к тому, что прокачка ресурса по одному из ключевых газопроводов для ЕС «Ямал–Европа» (по нему сырье поступает в Германию из Западной Сибири через Белоруссию и Польшу) резко сократилась. На тот момент объем поставок снизился с 1,9–2,1 млн м3/ч до 1 млн м3/ч. Позднее прокачка выросла в среднем до 1,4–1,6 млн м3/ч, но утром 11 августа вновь упала, опустившись ниже 0,85 млн м3/ч.

11 августа в «Газпроме» прокомментировали данную ситуацию, заверив, что «Газпром экспорт» полностью выполняет свои обязательства по твердым контрактам перед потребителями из Европы и использует все доступные способы поставок газа.

— Газовый рынок стал невероятно политизирован. «Зеленые» Германии, поляки и прибалты всегда выступали против СП-2 и транспортировки газа, якобы скоро можно перейти на возобновляемые источники энергии. Сейчас именно они кричат громче всех о том, что газа Европе якобы не хватает. Где логика, спрашивается, — заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, из-за снижения поставок в силу технических обстоятельств ЕС летом явно не замерзает. Тем не менее данная ситуация показывает, что все планы по построению инфраструктурных проектов для транспортировки газа в Европу были реализованы правильно. «Это касается не только СП-2, который становится действительно важным объектом для будущего, но и «Турецкого потока», — добавил эксперт.

Газ и тормоз Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отметил в беседе с «Известиями», что СП-2 в будущем поможет обеспечить энергобезопасность Европе.

— Этот момент (ситуация с сокращением поставок из-за аварии на заводе в Новом Уренгое) показателен в плане диверсификации поставок и роста энергобезопасности . Чем больше магистралей, тем меньше транзитные риски, в случае если на каких-то системах есть локальные сбои. В этом смысле с помощью новых газопроводных магистралей, как СП-2, Россия, по сути, поднимает энергобезопасность Европы, — подчеркнул эксперт.

«Остается только ждать»

Тем временем запуск «Северного потока – 2», кажется, всё ближе. Как заявил в интервью для Handelsblatt исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, строительство СП-2 по Балтийскому морю будет завершено этим летом . По его словам, конечная цель — «запустить трубопровод в этом году» . Морской участок первой нитки был достроен еще в июле, и с 11 августа начались пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

— 28 июля трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток – 2».Таким образом, газопровод был завершен на 99%. Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта. О дальнейших шагах и деталях мы сообщим дополнительно, — заявили «Известиям» в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Газ и тормоз Трубоукладочная баржа «Фортуна» Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner

Возможности ввести проект в строй до конца года есть, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Как заявил эксперт, первая линия проходит этап заполнения газа, это показывает, что систему готовят к скорейшему старту.

— Вторую линию, я думаю, завершат в конце августа, и, таким образом, морская часть будет полностью реализована. Позже начнется этап пусконаладочной работы по второй линии, останется только ждать официальной даты церемонии открытия, — подчеркнул аналитик.

В бундестаге также надеются на ввод газопровода в эксплуатацию до конца 2021 года.

— «Северный поток – 2» — важнейший компонент надежных поставок природного газа в Германию и Европу в целом. Подобные инциденты подчеркивают важность диверсификации поставок. Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года, — заявил «Известиям» официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Депутат ЕП Гуннар Бек, в свою очередь, отметил в беседе с «Известиями», что «Северный поток – 2» — это большой успех российской экономической дипломатии. Однако, по его мнению, если «Зеленые» выиграют парламентские выборы в ФРГ этой осенью, проекту продолжат вставлять палки в колеса.

Газ и тормоз Порт Мукран, являющийся логистическим центром «Северного потока – 2» Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Политизация проекта, несмотря даже на решение Джо Байдена, продолжается и в США. 11 августа сенаторы-республиканцы заблокировали назначение десятков кандидатов на должности в Госдепартаменте США. Тем самым они пытаются добиться, чтобы администрация президента ввела новые санкции в отношении СП-2. Однако, как подчеркнул в беседе с «Известиями» политолог Александр Рар, часть Европы «с коммерческим взглядом» сейчас всё-таки просыпается и понимает, что ей надо обеспечить себя газом.