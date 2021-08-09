«Для России никаких обязательств заявление США и ФРГ не несет»

Заявление США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока – 2» (СП-2), до окончания его строительства остаются считаные недели. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Он также рассказал о жертвах среди россиян из-за потопов в стране, признании сертификатов о вакцинации на национальном уровне и предстоящих в сентябре парламентских выборах в ФРГ.

«США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2»

— Как подписанное Вашингтоном и Берлином соглашение по СП-2 соотносится с интересами России? Как оно повлияет на дальнейшее завершение проекта? По этому документу Берлин будет использовать все средства влияния, чтобы сохранить транзит российского газа через Украину на срок до десяти лет и назначит для реализации этой цели своего спецпредставителя. Как Москва смотрит на этот пункт, не ставит ли он ее в зависимость от условий американо-германского соглашения?

— Прежде всего необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет. Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели.

В отношении газового транзита через Украину президент РФ Владимир Путин заявил о целесообразности сохранения данного маршрута поступления российского газа в страны ЕС на экономически обоснованных условиях.

Для России_2 Посол России в Германии Сергей Нечаев Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld

— 15 июля Европейский суд в Люксембурге оставил в силе принятое в 2019 году решение о правилах использования газопровода Opal, отклонив апелляцию Германии. И отныне «Газпром», как и ранее, может заполнять Opal (сухопутное продолжение «Северного потока – 1») только на 50%. Коснется ли данное ограничение заполняемости и СП-2?

— Данный вопрос лучше адресовать нашим партнерам в ЕС, которые при принятии решений зачастую руководствуются не категориями надежности, безопасности энергоснабжения и потребностей экономики, а размытым политизированным принципом «энергетической солидарности». Рассчитываем на прагматичный подход соответствующих регулирующих органов с учетом растущей потребности ЕС в природном газе в условиях сокращения собственной добычи и отказа от угольной и атомной энергетики.

Хотел бы также обратить внимание на высказывание председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера о том, что российский газовый концерн готов даже увеличить объемы прокачиваемого через Украину голубого топлива при наличии соответствующего спроса. Здесь многое зависит от потребностей и позиционирования наших европейских партнеров.

«В итоге здравый смысл возобладает над политическими мотивами»

— 26 сентября в ФРГ пройдут выборы, свой пост покинет нынешний канцлер Ангела Меркель. Как вы оцениваете перспективы выстраивания отношений России и Германии после парламентских выборов? Стоит ли ожидать, что позиция Берлина в отношении того же СП-2 может измениться?

— Российско-германские отношения имеют солидный фундамент, сформированный за долгие годы нашей совместной истории, разнопланового двустороннего взаимодействия, интенсивных межобщественных и межчеловеческих контактов. В настоящий момент они переживают непростую фазу развития, возникшую в силу избранной Берлином линии применительно к нашей стране, включая нелегитимные санкции против России.

Тем не менее у России и ФРГ по-прежнему имеется большое число общих тем и сфер взаимных интересов, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной областях с упором на такие перспективные направления развития, как цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, возобновляемые источники энергии, защита климата. Со своей стороны заинтересованы в расширении имеющихся разветвленных контактов по межпарламентской и межрегиональной линиям, между гражданскими обществами, молодежью, в военно-мемориальной сфере.

В связи с предстоящими парламентскими выборами в ФРГ хотелось бы отметить, что мы будем уважать волеизъявление немецкого народа и готовы к диалогу и сотрудничеству с легитимно избранным и сформированным в соответствии с демократическими процедурами германским правительством. Надеемся, что будущий правящий кабинет ФРГ будет привержен конструктивному диалогу и взаимовыгодному партнерству с Россией.

Что касается СП-2, то, несмотря на весь поднятый на Западе политический ажиотаж вокруг данной темы, он был и остается коммерческой инициативой заинтересованных компаний, среди которых пять крупных европейских энергетических концернов (Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell и Engie). Проект получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ФРГ и ЕС. После ввода в эксплуатацию СП-2 вольется в европейскую газовую инфраструктуру, став ее составным элементом.

Для России_1 Пусконаладка оборудования газопровода «Северный поток – 2» на береговом участке в России Фото: Nord Stream 2/Igor Kuznetsov

— 28 июня в минздраве ФРГ заявили, что не будут считать вакцинированными тех, кто сделал прививку российскими препаратами, до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не признает эти вакцины разрешенными. Ведет ли РФ переговоры с ФРГ о взаимном признании сертификатов о вакцинации на национальном уровне? Политизирует ли ФРГ этот вопрос?

— РФ еще весной 2021 года обратилась по дипломатическим каналам к германским партнерам с инициативой о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов о вакцинации на национальном уровне. Наше предложение, как сообщают коллеги, всё еще «рассматривается». Ведь в ФРГ декларируют готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами в борьбе с пандемией.

В вопросе взаимного признания сертификатов вакцинации, увязываемого германскими партнерами с лицензированием российских препаратов к применению в рамках ЕС, не должно быть места продиктованной интересами западных фармакологических компаний недобросовестной конкуренции. Наш передовой иммуномодулирующий препарат Sputnik V, одобренный уже в 70 странах мира, — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин, он обеспечивает высокую степень защиты от всех известных штаммов коронавируса, что подтверждено широкой палитрой независимых научных оценок и доказано на практике.

Рассчитываем, что в конечном итоге здравый смысл возобладает над конъюнктурными и политическими мотивами и российские сертификаты о вакцинации станут рассматриваться в качестве легального основания для беспрепятственного въезда на территорию ФРГ, как это сегодня уже происходит в ряде стран ЕС.

«В Берлине знают, что Москва всегда готова прийти на помощь»

— 15–16 июля в ФРГ прошел шторм «Берндт», унесший жизни свыше 170 человек и причинивший серьезный ущерб многим городам Западной Германии. Выступала ли РФ с предложением помощи для расчистки завалов и поиска пропавших? Нет ли российских граждан среди пострадавших в ходе наводнения?

— Последствия разгула стихии, обрушившейся на западные земли ФРГ, беспрецедентны: на сегодняшний день число жертв наводнения уже превышает 180 человек, пропавшими без вести до сих пор числятся более 70 человек. По оценкам экспертов, восстановление разрушенной инфраструктуры потребует немало времени и многомиллиардных издержек. Уже сейчас можно говорить о том, что данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии.

Для России_3 Жилые дома в германской земле Рейнланд-Пфальц, разрушенные в результате наводнения Фото: TASS/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Соболезнования и слова поддержки руководству страны и народу ФРГ выразил президент Владимир Путин, о сочувствии пострадавшим также заявили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Святейший Патриарх Кирилл, региональные российские политики. В Берлине знают, что Москва всегда готова прийти на помощь партнерам и подставить плечо в трудную минуту.

Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ. Выражаем глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Посольство и российские консульские представительства продолжают тщательно отслеживать ситуацию.