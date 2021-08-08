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Климат-контроль: как газ из РФ поможет снизить выбросы СО2 в Германии

Почему об этом заговорили немецкие ученые и при чем тут глобальное потепление
Фото: Global Look Press/bildbaendiger
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Климат-контроль: как газ из РФ поможет снизить выбросы СО2 в Германии
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2021-08-03 12:56:26
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Переход с угольной энергетики на газовую позволит снизить выбросы двуокиси углерода на 30–55%, говорят расчеты немецких ученых, приведенные в журнале Scientific Reports. В будущем в Германии планируют максимально развивать возобновляемые источники энергии, но пока технологии не позволяют полностью отказаться от углеродного топлива, отмечается в публикации. По мнению специалистов, чтобы замедлить глобальное потепление, на переходном этапе нужно максимально использовать природный газ. Аналитики рынка едины во мнении, что голубое топливо из РФ может в этом случае стать лучшей альтернативой. После ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», считают эксперты, возможно практически двукратное наращивание объемов поставок.

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Давай газу

Ученые немецкого Федерального института геонаук и природных ресурсов оценили снижение выбросов СО2, которое может стать возможным, если промышленность откажется от угля и перейдет на природный газ. В зависимости от сценария уменьшение эмиссии парниковых газов составит от 30 до 55%. Использование природного газа позволяет на 50–60% по сравнению с углем снизить выбросы СО2, которые и считаются причиной глобального потепления. Однако при оценке влияния голубого топлива на проблему климата нужно учитывать объемы утечки метана, которая происходит при его добыче и транспортировке. Согласно расчетам немецких специалистов, переход на газ оправдан, если такие потери не превышают 4,1%.

— Эмиссия метана в ходе его прохождения по цепочке поставок имеет решающее значение для оценки преимуществ, которые дает отказ от угля в пользу газового топлива в сфере производства электроэнергии, — пишут ученые в статье в журнале Scientific Reports.

Справка «Известий»

Германия — один из самых крупных потребителей энергии в мире. 40% немецкой экономики работает на возобновляемых источниках. Около 10% электроэнергии получают за счет атомной энергетики. Газ составляет 13% ТЭК страны, еще 35% приходятся на уголь, сжигание которого сопровождается самыми большими объемами вредных выбросов.

— В настоящее время часть угольных ТЭС в Германии уже переведена в резерв,— пояснил «Известиям» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии, эксперт Центра устойчивого развития МГИМО Игбал Гулиев. — Таким образом, на внешнем энергетическом рынке страны образуется экспортная ниша, которая может быть заполнена за счет увеличения поставок природного газа.

Климат-контроль
Климат-контроль: как газ из РФ поможет снизить выбросы СО2 в Германии
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В долгосрочной перспективе немецкие ученые выступают за полный перевод ТЭК Германии на возобновляемые источники. Но на переходном этапе, по мнению специалистов, нужно бороться с потеплением, заменив уголь газом. Полный отказ от угля втрое повысит спрос на голубое топливо, которое теоретически может быть закуплено только в четырех странах: Норвегии, Нидерландах, США или России.

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Как подчеркивают ученые, с точки зрения экологии очень важно, где и как это топливо будет добываться. Если добыча и транспортировка газа сопровождаются слишком большими утечками метана, то в глобальном масштабе снижение выбросов со стороны немецкой экономики будет нивелировано вредными выбросами в другой части мира.

Без метана

Основываясь на имеющихся данных, немецкие специалисты попытались определить и сравнить между собой объемы утечек при поставках газа из стран-экспортеров. Самые низкие выбросы метана показали газотранспортные системы Нидерландов и Норвегии — всего 0,03%. Но, по данным экспертов, обе эти страны просто не располагают достаточными мощностями для увеличения добычи, чтобы удовлетворить возросший немецкий спрос.

— Добыча газа в Норвегии сейчас падает, поэтому страна не сможет поставлять дополнительное топливо, — объяснил «Известиям» директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. — А у Нидерландов сейчас вообще дефицит газа.

Климат-контроль
Климат-контроль: как газ из РФ поможет снизить выбросы СО2 в Германии
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Необходимые объемы есть в США. Конечно, возможность поставок газа в сжиженном виде в Европу по разумным тарифам вызывает сомнения, но немецкие специалисты оставили этот вопрос за скобками. В зависимости от места, способа добычи и транспортировки утечки метана в США оцениваются ими от 0,97 до 7,9%, а средняя оценка потерь метана — 2,5%.

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Россия уже сейчас обладает нужными запасами и инфраструктурой для доставки газа в Германию. Утечка метана в нашей стране, по оценкам европейских исследователей, составляет всего 0,65%, а по оценкам американских специалистов — 1,1%. Таким образом, в контексте борьбы с глобальным потеплением закупки газа Германией в РФ будут эффективнее более чем вдвое по сравнению с закупками в США.

Как отметил Игбал Гулиев, для увеличения объемов трубопроводного газового экспорта из России у Германии имеется необходимая инфраструктура магистральных трубопроводов. А после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» возможно практически двукратное наращивание объемов поставок, сопоставимое с объемами текущей угольной генерации.

В пресс-службе Nord Stream 2 AG — проектной компании «Северного потока – 2» — «Известиям» сообщили, что штатный режим эксплуатации магистрали вообще не предполагает утечек метана, так как морской газопровод полностью герметичен.

Возобновляемые источники работают в зависимости от погодных условий, поэтому их необходимо поддерживать газом, потому что газовая генерация маневренна: можно легко увеличивать или уменьшать выработку электричества, заметил доцент департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Климат-контроль
Климат-контроль: как газ из РФ поможет снизить выбросы СО2 в Германии
Фото: Global Look Press/Jens Büttner/ZB
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— До того момента, пока мы не перейдем на принципиально новые технологии выработки энергии, газ будет нужен в качестве переходного топлива, — заметил Станислав Митрахович. — В Германии это поняли уже много лет назад и в качестве способа движения по этому пути выбрали сотрудничество с Россией в газовой сфере.

Аналитики рынка также ожидают, что потребление газа в Германии и Европе будет постепенно увеличиваться.

— Дополнительный импорт будет необходим, чтобы компенсировать в Европе снижение собственных объемов добычи, — разъяснила «Известиям» аналитик по нефтегазовому сектору АТОН Анна Кишмария. — У «Газпрома» есть достаточный потенциал наращивать поставки в Германию и Европу.

Спрос на газ в Германии будет увеличиваться с 90 млрд куб. м до 110 млрд куб. м в год к 2034 году, прогнозирует эксперт. А рост спроса на газ в мире, по ее мнению, будет поддерживаться структурным переходом от использования угля.

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