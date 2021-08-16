«Последствием отказа от СП-2 будет конец ФРГ как промышленной державы»

Если избранное в сентябре 2021 года новое правительство ФРГ решит отказаться от «Северного потока – 2», это станет «гибелью Германии как развитой промышленной страны». Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен. По его словам, если кабинет возглавит канцлер от «Зеленых», в рамках нового идеологического курса ФРГ может пересмотреть свое участие в проекте. Он отметил, что АдГ не войдет в новое правительство, так как не видит партий, с которыми можно было бы создать коалицию. В числе самых больших ошибок правления Ангелы Меркель глава АдГ назвал отказ ФРГ от ядерной энергетики, увеличивший зависимость страны от углеводородов, а также провал национальной стратегии по борьбе с коронавирусом.

«Северный поток – 2» стал незаменим для Германии»

— В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы. Как изменятся отношения между ФРГ и Россией с приходом нового правительства? Что, по вашему мнению, Берлину следует изменить в отношениях с Москвой?

— Выборы в любом демократическом государстве — это в первую очередь возможность изменить политический курс страны. Так называемая большая коалиция (в нее входят Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социально-демократическая партия Германии (СДПГ). — «Известия») фрау Ангелы Меркель находится у власти уже четыре срока, что привело к ситуации, когда перемены стали невозможны, какое-либо изменение курса нереально. Отношения с нашими глобальными партнерами особенно важны для моей партии — «Альтернативы для Германии». Международные связи, в особенности с Россией, остаются крайне важным направлением для нас, потому любые изменения на этом направлении будут критическими.

Последствием отказа Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен Фото: Global Look Press/Revierfoto

— Что это значит? Стоит ли ожидать, что новое правительство Германии будет придерживаться более прагматичного курса в отношениях с Россией и ослабит некоторые санкции?

— В той же степени, в какой я поддерживаю такой более прагматичный подход, я сомневаюсь, что новое федеральное правительство, в которое мы, партия АдГ, почти наверняка в этот раз не войдем, даст хоть какой-то значимый импульс отношениям с Россией.

— На ваш взгляд, изменит ли новый кабинет позицию ФРГ в отношении газопровода «Северный поток – 2»? Как вы оцениваете недавнее соглашение между Германией и США по газопроводу? Соответствует ли это соглашение интересам Германии?

Последствием отказа Фото: Global Look Press/Jens Büttner

— Непродуманный отказ канцлера Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток – 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия. Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии.

«Нам не нужно создавать новые Соединенные Штаты Европы»

— Ранее вы выразили несогласие с инициативой коллеги по АдГ Тино Хруппалы, который заявил, что Германия должна выйти из ЕС и создать «новое европейское пространство». Подобные предложения довольно часто исходят из разных стран — Франции, Нидерландов, даже Венгрии. Какие изменения необходимы Евросоюзу, чтобы спасти объединение от распада?

— Моя позиция всегда заключалась в поддержке идеи о реформировании ЕС. Конечно, союз в его нынешнем виде не спасти небольшими изменениями и косметическими примочками, реформа должна быть фундаментальной и как можно более всеобъемлющей. Единственно решающим аргументом по любому вопросу должно быть такое мерило, как польза для гражданина. Именно ее следует иметь в виду при принятии того или иного законопроекта.

Последствием отказа Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

ЕС, каким он видится мне после реформы, — это объединение, действующее исключительно на благо и в интересах своих граждан. Союз не лишает граждан суверенитета, самобытности, разнообразия или национальных государств. Стоит признать: да, есть области, в которых сотрудничество и согласованные действия между европейскими государствами имеют смысл. Но для этого уровня сотрудничества нам не нужно создавать новые Соединенные Штаты Европы. Нам нужна Европа, состоящая из сильных Vaterlands (множественная форма слова «отечество». — «Известия»).

— МИД Германии обвинил РФ в политизации вопроса о вакцинах, заявив, что Россия использует препараты как инструмент давления. В то же время Германия и ЕС в целом до сих пор не разрешили использование российских препаратов и не признают сертификаты о вакцинации, выданные властями РФ. Как вы думаете, Европа политизирует вопрос о вакцинах? Что можно и нужно изменить в политике ЕС и Германии в этом отношении?

— Я скажу так: вряд ли есть задача, с которой и правительство Германии, и комиссия ЕС справились хуже, нежели с разрешением кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Вместо того чтобы предоставить гражданам защиту, на которую они имеют полное право, Берлин и Брюссель ответили на растущую угрозу ограничением свобод населения. Хотя стоит признать, что многие граждане уже осознали это. Только вот боюсь, что они не смогут, просто не успеют достаточно ясно выразить это обретенное понимание в урне для голосования.

«Тогда мы будем готовы»

— Какие результаты сентябрьских выборов АдГ, ведущая оппозиционная партия Германии, сочтет успешными? Готовы ли вы обсуждать возможную коалицию с другими партиями?

— К сожалению, на данный момент я почти не вижу шансов для моей партии войти в правительство. У других партий не набирается ни необходимого большинства, ни подходящих для заключения подобного соглашения политиков. 16 лет правления Меркель и «большой коалиции» коренным образом изменили всю политическую сцену ФРГ. Германии и ее политическому ландшафту потребуется много времени, чтобы оправиться от последствий этого периода своей истории. Но тогда мы будем готовы.

— На ваш взгляд, повлияет ли катастрофа с наводнениями в западных землях ФРГ на результаты выборов? Каким образом? Потопы уже сказались на рейтингах одного из лидеров гонки за пост канцлера Армина Лашета, который улыбался во время трагической речи президента Штайнмайера на местах разрушений. Как наводнения могут повлиять или уже повлияли на позиции АдГ?

Последствием отказа Пострадавшие от наводнения районы Германии после проливных дождей в Шульде Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

— Стихийное бедствие принесло большие страдания регионам. Потопы также выявили основные недостатки правительства в управлении и предотвращении таких катастроф. И снова, как и в случае с миграционным кризисом и наплывом беженцев в 2015 году, граждане столкнулись с коллапсом, тотальным коллапсом государственных органов. Это определенно дало пищу для размышлений многим людям.

Конечно, теперь «Зеленые» попытаются использовать бедственное положение населения в пострадавших областях и конвертировать это в политические очки на предстоящих выборах. Я считаю это отвратительным. Если герр Лашет после всего этого потерпит неудачу на выборах, это будет справедливо, да. О своей партии могу сказать, что АдГ сосредоточилась на помощи людям. Не в наших интересах использовать эту катастрофу в политических целях.

— Ангела Меркель заявила, что собирается уйти с позиции канцлера ФРГ. По вашей оценке, какую роль она играла для Германии с 2005 года? Что бы вы назвали ее самым большим успехом и самой большой ошибкой?

— Список самых больших ошибок Меркель будет слишком длинным для этого интервью. Нам, немцам, достаточно просто посмотреть вокруг, чтобы увидеть, какое незавидное наследство оставит Меркель Германии и ее гражданам. Но я уверен, что немцы всё же преодолеют даже эту серьезную неудачу благодаря своей особой напористости и характеру. Но я также не сомневаюсь, что позже историки оглянутся на это время и скажут: фрау Меркель была худшим канцлером в истории Германии.