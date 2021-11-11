В ГД объяснили цель обвинений Блинкена в адрес России о провокациях в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвиняет Россию во всех провокациях в Донбассе, показывая украинским властям, что Штаты будут поддерживать их действия, в частности любые происшествия и убийство мирного населения, прикрывать их на международной арене и винить во всем Москву. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне Блинкен на встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года». Глава Госдепа также заявил, что все провокации якобы идут именно из России и похвалил украинскую сторону за «сдержанность».

Парламентарий же напомнил Блинкену, что не только россияне, но и украинцы, а также граждане ЕС помнят, что в 2014 году на Украине произошел госпереворот, участниками которого были США и представители ряда европейских стран.

Сегодняшняя задача американцев, по его словам, заключается в том, чтобы максимально подтолкнуть Киев к развязыванию более крупномасштабной гражданской войны на юго-востоке страны, применяя при этом летальное оружие, которое массово ему поставляется.

Володацкий также отметил, что ни Блинкен, ни Кулеба не упомянули в своем разговоре, что на территории Украины разместились уже семь баз НАТО и США и работают тысячи иностранных военных инструкторов. При этом, как подчеркнул парламентарий, военные учения России на ее территории, в том числе в Южном и Центральном военных округах, «вдруг всех напрягают».

Депутат выразил уверенность, что направление фокуса внимание на Россию является со стороны США попыткой «увода на ложную цель», чтобы прикрывать свою деятельность на украинской территории, которая в скором времени может «взорвать» ситуацию от чего, в первую очередь пострадают украинские граждане.

«Ведь Америка будет поддерживать Украину до последнего украинца. Им не нужны граждане Украины. Им нужен конфликт для того, чтобы Россия была все время в напряжении, чтобы у России были связаны руки, чтобы Россия минимально участвовала в различных международных площадках, где отстаивала право добра, а не право зла, которое сегодня несет США», — подчеркнул он.

Большинство граждан Украины против такого сценария, который уже давно запланирован, но никак не может реализоваться как раз из-за позиции украинцев, подчеркнул парламентарий. По его словам, граждане Украины скорее «выкинут за проволоку в Польшу» Кулебу и президента страны Владимира Зеленского, чем направят своих детей на очередное убийство.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления Блинкена, задался вопросом, а можно ли им верить. По его словам, один из недавних случаев, который позволяет усомниться в компетентности американских дипломатов — заявления ведомства по поводу действий США в Афганистане. Так, сенатор подчеркнул, что до 2021 года Госдеп утверждал, что в Афганистане наблюдается «значительный прогресс».

«Насколько значительный — все скоро увидели. Кому верить — вопрос даже не возникает», — подчеркнул он.

10 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена тем, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться. Она указала, что Киев пытается создать условия для силового решения конфликта в регионе.

Ранее на этой неделе журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшее время Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США. По его словам, они являются носителями высокоточных ударных ракет морского базирования.

В настоящее время в Черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. В Минобороны РФ указали, что идет изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.