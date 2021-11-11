В Совфеде ответили на обвинения США по поводу провокаций в Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков 11 ноября задался вопросом, можно ли верить заявлениям Госдепа США о том, что все провокации в Донбассе якобы идут от РФ. Политику Вашингтона в отношении ДНР Пушков оценил в своем Telegram-канале.

«Госдеп утверждал, что в Ираке у Саддама Хусейна были передвижные лаборатории по производству сибирской язвы и других типов бактериологического оружия. Не найдены. <...> Что в Сирии в Думе властями страны была проведена зариновая атака. Атаки не было, был фейк», — сказал Пушков.

Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который 10 ноября предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года», политик раскритиковал деятельность ведомства. По его словам, один из недавних случаев, который позволяет усомниться в компетентности американских дипломатов — заявления ведомства по поводу действий США в Афганистане.

«Вплоть до 2021 года Госдеп утверждал, что в Афганистане наблюдается «значительный прогресс». Насколько значительный — все скоро увидели. Кому верить, вопрос даже не возникает», — подчеркнул сенатор.

Пушков полагает, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин представил объективную оценку ситуации на юго-востоке Украины. В частности, 31 октября Пушилин заявил, что киевские власти готовятся к войне или серьезной провокации против ДНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября обвинил РФ в провокациях в Донбассе. Он также подчеркнул, что не понимает намерений российской стороны и похвалил украинскую сторону за «сдержанность».

Как накануне рассказал «Известиям» заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в последние несколько дней наблюдается постепенное снижение частоты обстрелов со стороны ВФУ. По его словам, статистика жертв среди военнослужащих остается неутешительной. За последние двое суток погибли двое бойцов ДНР, еще двое получили ранения.

Ранее, 27 октября, Пушилин заявил, что ситуация на линии разграничения между территориями Украины и ДНР остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Как отметил Пушилин, должной реакции от ОБСЕ, а также заявлений, отчетов по нынешней ситуации не наблюдается.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоялось 27 октября в режиме ВКС. Полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов назвал встречу «одной из самых сложных и напряженных» за весь период существования формата.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.