В ДНР заявили о подготовке Украины к серьезной провокации

Ряд сигналов и признаков свидетельствует о подготовке Киева к серьезной провокации или войне. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с Владимиром Соловьевым на YouTube-канале журналиста.

«У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных сел или выход на границу (с Россией. — Ред.)», — отметил Пушилин.

28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев может намеренно тормозить работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, чтобы вернуть Донбасс силой.

27 октября Пушилин в разговоре с «Известиями» заявил, что ситуация на линии разграничения между территориями Украины и ДНР остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Как отметил Пушилин, должной реакции от ОБСЕ, а также заявлений, отчетов по нынешней ситуации не наблюдается.

Это, по его мнению, способствует «противоправной, преступной деятельности со стороны Украины».

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоялось 27 октября в режиме ВКС. Полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов назвал встречу «одной из самых сложных и напряженных» за весь период существования формата.

27 октября руководство ДНР сообщило, что за прошедшие сутки по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик было выпущено более 110 снарядов вооруженными силами Украины. Отмечалось, что на линии соприкосновения наблюдается значительное обострение ситуации. Обстрелам подверглись Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.