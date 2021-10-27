Пушилин сообщил о гуманитарной катастрофе в занятой ВСУ Старомарьевке

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в разговоре с «Известиями» 27 октября рассказал, что ситуация на линии разграничения между территориями Украины и ДНР остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Он также констатировал тяжелую гуманитарную ситуацию в захваченной ВСУ Старомарьевке.

«Те провокации, которые совершает Украина в направлении Горловки: обстрелы, выведение из строя ряда инфраструктурных объектов, которые влекут за собой обесточивание ряда населенных пунктов, невозможность обеспечить теплом эти населенное пункты, — безусловно ничем хорошим, как для населенных пунктов, так и для ситуации на линии соприкосновения закончится не может», — сказал Пушилин.

По его словам, горячей точкой остается захваченное ВСУ село Старомарьевка на юге ДНР.

«Захвачен населенный пункт, терроризируемы граждане, которые там проживают: порядка 180 граждан ДНР, 37 граждан Российской Федерации. Укрепление вооруженных сил Украины в данном населенном пункте. Жители не могут покинуть населенный пункт и даже свои дома. Это влечет за собой очень серьезную гуманитарную составляющую. Люди там находятся без тепла, практически без света, без возможности приготовить себе пищу, а их продовольствия заканчиваются», — сообщил глава республики.

Как отметил Пушилин, «должной реакции [от ОБСЕ], заявлений, отчетов по нынешней ситуации не наблюдается».

Это, по его мнению, способствует «противоправной, преступной деятельности со стороны Украины».

Ранее в среду глава ДНР подтвердил захват вооруженными силами Украины (ВСУ) села Старомарьевка.

Ранее в среду СЦКК ДНР сообщил, что за прошедшие сутки по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик было выпущено более 110 снарядов вооруженными силами Украины. Отмечалось, что на линии соприкосновения наблюдается значительное обострение ситуации. Обстрелам подверглись Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.