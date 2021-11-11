Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
Байден обсудил с главой Еврокомиссии Белоруссию и Украину
Мир
Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения
Общество
Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра 11 ноября
Наука
Орбиту МКС подняли из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
США пообещали продолжать поставки военной помощи Украине
Экономика
Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса стал рекордным с 2015 года
Мир
Парламент Белоруссии может признать независимость Южной Осетии и Абхазии
Мир
Додон предрек Молдавии экономический кризис из-за цен на газ
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку
Сюжет:

Блинкен обвинил Россию в провокациях в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года» на Украине и обвинил ее в провокациях в Донбассе. Соответствующие заявления прозвучали 10 ноября на встрече главы Госдепа с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Разбой под прикрытием: почему ВСУ осмелели в Донбассе
Как маневры ВМС США в Черном море связаны с военной обстановкой на юго-востоке Украины

«Мы обеспокоены тем, что Россия может попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию», — заявил Блинкен.

Он также похвалил украинскую сторону за «сдержанность» и подчеркнул, что не понимает намерений российской стороны.

«У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует», — подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, Штаты продолжают поддерживать деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. США также планируют чаще проводить встречи стратегического диалога с украинской стороной.

«Это первая встреча комиссии с 2018 года, и мы намерены сделать их более регулярными, учитывая, насколько важны эти отношения для обеих наших стран», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Помимо этого, он выразил обеспокоенность «необычной военной активностью» России возле границ Украины и сообщил, что США ведут консультации на эту тему с союзниками и партнерами.

В ходе встречи с Дмитрием Кулебой Блинкен также заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021