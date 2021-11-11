Блинкен обвинил Россию в провокациях в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от «повторения ошибки 2014 года» на Украине и обвинил ее в провокациях в Донбассе. Соответствующие заявления прозвучали 10 ноября на встрече главы Госдепа с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Мы обеспокоены тем, что Россия может попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию», — заявил Блинкен.

Он также похвалил украинскую сторону за «сдержанность» и подчеркнул, что не понимает намерений российской стороны.

«У нас нет ясности относительно намерений Москвы, но мы знаем, как она действует», — подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, Штаты продолжают поддерживать деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. США также планируют чаще проводить встречи стратегического диалога с украинской стороной.

«Это первая встреча комиссии с 2018 года, и мы намерены сделать их более регулярными, учитывая, насколько важны эти отношения для обеих наших стран», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Помимо этого, он выразил обеспокоенность «необычной военной активностью» России возле границ Украины и сообщил, что США ведут консультации на эту тему с союзниками и партнерами.

В ходе встречи с Дмитрием Кулебой Блинкен также заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.