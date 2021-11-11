МИД РФ заявил о контроле ситуации в Черном море

Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски в связи с военной активностью США в Черном море. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Они периодически проводят свои так называемые учебно-тренировочные мероприятия. На самом деле осуществляют провокационные действия <…> Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Он добавил, что Россия полностью контролирует ситуацию вокруг учений США в Черном море и готова ответить на любую провокацию.

Ранее в этот день депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани заявил, что присутствие кораблей ВМС США и маневры НАТО в Черном море у границ России являются явной провокацией. По его мнению, провокация организована госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом против России как «врага номер один».

В тот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что морские и военно-воздушные силы НАТО проверяют на прочность российские армию и флот, но это — пустая трата времени.

7 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что заход в Черное море кораблей Военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. По его словам, в РФ следят за маневрами кораблей.

В настоящее время в Черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. В Минобороны РФ указали, что идет изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.

Ранее на этой неделе журналист, военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в ближайшее время Украина может предпринять попытку захвата Донбасса из акватории Черного моря, где сейчас собираются корабли США. По его словам, они являются носителями высокоточных ударных ракет морского базирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявлял, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия—НАТО.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.