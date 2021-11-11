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США пообещали продолжать поставки военной помощи Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине.

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«Мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение», — подчеркнул он на встрече в Вашингтоне с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В свою очередь, Кулеба отметил, что Украине пригодится любая американская помощь.

«Мы заинтересованы во всем, что поможет нам укрепить оборонительный потенциал», — уточнил украинский министр.

6 ноября два члена палаты представителей конгресса США республиканцы Майк Роджерс (штат Алабама) и Майк Тернер (штат Огайо) обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвали его продолжить вооружать Украину и развернуть военное присутствие США в Черном море.

Политики объяснили свое предложение «сдерживанием российской агрессии». Они отмечают, что Вашингтон не может игнорировать «сохраняющуюся угрозу России международному праву и территориальному суверенитету Украины».

8 ноября США направили на Украину два патрульных катера класса Island. В американском посольстве на Украине уточнили, что катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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