Bloomberg сообщил о российском «плане атаки» Украины

Разведка США считает, что Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом. Об этом 22 ноября со ссылкой на источники сообщило американское агентство Bloomberg.

По его данным, на минувшей неделе США поделились с европейскими союзниками разведданными, в том числе картами, на которых показано якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки ко «вторжению на Украину». Отмечается, что нападение на страну РФ якобы может рассматривать в начале 2022 года.

Согласно информации источников агентства, в предоставленных США данных излагается сценарий, при котором российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Уточняется, что в операции могут участвовать порядка 100 тысяч солдат, при этом войска «подготовлены к потенциально длительной оккупации».

По данным двух источников Bloomberg, около половины тактических групп уже заняли свои позиции. Утверждается, что планируется поддержка авиацией. Кроме того, по их словам, РФ призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». Их роль якобы будет заключаться в «обеспечении безопасности территории на более позднем этапе».

По словам неназванного источника агентства в администрации США, Вашингтон при президенте Джо Байдене продемонстрировал, что готов использовать ряд инструментов для противодействия угрожающим действиям Москвы и будет продолжать это делать.

Ранее в этот же день украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова главы разведуправления министерства обороны Украины Кирилла Буданова о якобы планах России напасть на Украину зимой как фейк или политическую игру. По словам Погребинского, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО. Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

За день до этого Буданов рассказал о том, что к концу января — началу февраля 2022 года Россия якобы вторгнется на Украину. По его словам, разведданные Украины и США почти совпадают относительно сроков.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Ранее в западных СМИ появились статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.