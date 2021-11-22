Политолог опроверг слова генерала Украины о скором вторжении России

Фейком или политической игрой являются слова главы разведуправления министерства обороны Украины Кирилла Буданова о планах России напасть на Украину зимой. Псевдореальность заявлений пояснил украинский политолог Михаил Погребинский.

«Я думаю, что это игра, которую начали американцы публикацией материалов о том, что сосредотачиваются российские войска. Потом выяснилось, что они на расстоянии более 200 км от украинской границы. Но настаивали на том, что это так, а украинская разведка и украинское руководство по началу говорили, что ничего такого не видим. Потом они стали повторять вот эту как бы информацию», — поделился эксперт мнением 21 ноября с «Эхо Москвы».

Погребинский отметил: задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО. Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Ранее, 21 ноября, глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью порталу Military Times о том, что к концу января — началу февраля 2022 года Россия якобы вторгнется на Украину. По его словам, разведданные Украины и США почти совпадают относительно сроков.

Буданова напрягли российские военные учения «Запад—2021»: они доказали способность одновременно высадить более 3500 воздушно-десантных войск и войск специального назначения, в чем глава украинской разведки и усмотрел угрозу для Киева.

Более того, Буданов усмотрел след Кремля в будущих внутренних проблемах Украины и оппозиционных настроениях ее населения, обвинив Россию в «психологических атаках», дестабилизирующих не только Киев, и его способность сопротивляться.

«Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди выступают против правительства», — заявил Буданов.

Генерал разведки привел в пример акции протеста против вакцинации от COVID-19, которые, по его мнению, были организованы Россией наряду с дестабилизацией экономических и энергетических рынков.

«Они хотят сделать ситуацию внутри страны всё более и более опасной и тяжелой и создать ситуацию, в которой мы должны сменить правительство. Если они не могут этого сделать, то военные сделают свою работу», — добавил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Ранее в западных СМИ появились статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.