Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Невролог назвал заикание новым последствием коронавируса
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Политолог опроверг слова генерала Украины о скором вторжении России

Глава ГУР Буданов заявил, что Россия готовится напасть на Украину в конце января 2022 года
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фейком или политической игрой являются слова главы разведуправления министерства обороны Украины Кирилла Буданова о планах России напасть на Украину зимой. Псевдореальность заявлений пояснил украинский политолог Михаил Погребинский.

Перевброс войск: что стоит за публикациями об обстановке в Донбассе
Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

«Я думаю, что это игра, которую начали американцы публикацией материалов о том, что сосредотачиваются российские войска. Потом выяснилось, что они на расстоянии более 200 км от украинской границы. Но настаивали на том, что это так, а украинская разведка и украинское руководство по началу говорили, что ничего такого не видим. Потом они стали повторять вот эту как бы информацию», — поделился эксперт мнением 21 ноября с «Эхо Москвы».

Погребинский отметил: задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО. Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Ранее, 21 ноября, глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью порталу Military Times о том, что к концу января — началу февраля 2022 года Россия якобы вторгнется на Украину. По его словам, разведданные Украины и США почти совпадают относительно сроков.

Буданова напрягли российские военные учения «Запад—2021»: они доказали способность одновременно высадить более 3500 воздушно-десантных войск и войск специального назначения, в чем глава украинской разведки и усмотрел угрозу для Киева.

Более того, Буданов усмотрел след Кремля в будущих внутренних проблемах Украины и оппозиционных настроениях ее населения, обвинив Россию в «психологических атаках», дестабилизирующих не только Киев, и его способность сопротивляться.

«Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди выступают против правительства», — заявил Буданов.

Генерал разведки привел в пример акции протеста против вакцинации от COVID-19, которые, по его мнению, были организованы Россией наряду с дестабилизацией экономических и энергетических рынков.

«Они хотят сделать ситуацию внутри страны всё более и более опасной и тяжелой и создать ситуацию, в которой мы должны сменить правительство. Если они не могут этого сделать, то военные сделают свою работу», — добавил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Ранее в западных СМИ появились статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по вторжению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021