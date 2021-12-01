Договор построже денег: зачем НАТО нагнетает напряженность вокруг Украины

Предположения НАТО о будущей «российской агрессии» безосновательны: как заявили «Известиям» в Совете Федерации, альянс использует эти утверждения для того, чтобы самому укрепляться у наших границ . На минувшей встрече глав МИД организации министры пришли к тому, что в случае вооруженного конфликта между РФ и Украиной, который, по их оценке, может инициировать Москва, они готовы ввести против нее санкции. Россия, в свою очередь, требует от НАТО, чтобы оно не расширялось дальше на восток и не размещало свою инфраструктуру на Украине — как заявил Владимир Путин, Москве нужны юридически закрепленные гарантии .

Санкции от альянса?

НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток . С такой оценкой в беседе с «Известиями» выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении. Все остальное, что приписывается России , не более чем создание почвы для своих инициативных и наступательных действий со стороны НАТО, — сказал «Известиям» сенатор. — Это новое явление в геополитике, но оно, к сожалению, становится повседневной практикой альянса . Нам приписывают зловредные намерения и под это подгоняют практические действия, которые закрепляют военное присутствие и бесконтрольную военную деятельность НАТО у российских границ.

«Раз эта игра затеяна, нет сомнения, что она будет продолжаться и впредь, и к этому надо быть готовыми»; в этой связи у России есть возможности, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность, поддержку союзников и защиту соотечественников, если это потребуется, отметил политик.

Дипломатическое обострение вокруг российско-украинской границы длится уже более месяца. Все началось с заметки The Washington Post, в которой газета со ссылкой на американские и европейские источники сообщила: США и Европа наблюдают переброску российских войск к украинской границе . Это повлекло предположения о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. Москва назвала их «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» — как заявил 12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия ни для кого угрозы не представляет. Позже это же подтвердил Владимир Путин в своём выступлении 30 ноября.

Ситуация стала центральной темой двухдневной встречи глав МИД альянса, которая завершилась в Риге 1 декабря. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, у организации «нет никакой ясности и уверенности, в чем конкретно заключаются намерения России в отношении Украины» , однако они «должны быть готовы к худшему и <…> направить сигнал России, что она не должна проводить военное вторжение».

На всякий случай участники обсудили то, как они будут реагировать. «И мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо» , — подчеркнул Йенс Столтенберг.

В экспертном сообществе уверены: присутствие российских военных неподалеку от границы — сигнал Украине и странам Запада.

— Если все перемещения войск вдоль границы проходят открыто и даже демонстративно, значит, цели провести внезапную военную акцию нет . Речь идет о сигнале, который посылается Киеву — недопустимость эскалации на юго-востоке Украины — и Западу — озабоченность в связи с военным освоением украинской территории, — отметил в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Расширение НАТО на восток — фундаментальная претензия России к организации. Как сказал 30 ноября Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», возможное присутствие инфраструктуры альянса на Украине — красная линия для России. На следующий день при вручении верительных грамот иностранным послам он предложил начать переговоры по нерасширению НАТО.

«Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства», — подчеркнул президент .

Партнеры, а не союзники

Во второй день к министерской сессии подключились партнеры альянса — Грузия и Украина, которые стремятся войти в организацию . НАТО говорит о том, что готово их принять (это решение было принято в 2008 году на саммите в Бухаресте), но при этом не называет конкретных сроков. И если Тбилиси смиренно ждет, когда ему предложат членство в альянсе, то Киев за последний год о своих притязаниях говорил неоднократно.

Так, в мае 2021 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил: решение о приеме Киева «пылится уже 13 лет», а «для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями». Месяц спустя, уже после того, как в Брюсселе лидеры НАТО подтвердили провозглашенное в 2008-м намерение, президент страны Владимир Зеленский хоть и «положительно воспринял» эту новость, но подчеркнул: «В решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись».

— Ни о каком членстве Грузии и Украины в блоке речи не идет. При этом взят курс на их мягкую интеграцию без конкретных обязательств по обеспечению их безопасности, — считает Андрей Кортунов .

Эту мысль 30 ноября подтвердил Йенс Столтенберг. Он прямо сказал: статья 5 Вашингтонского договора, в которой говорится о коллективной обороне, распространяется только на членов организации .

«Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении», — сказал генсекретарь. Так он дал понять: вступать в большую войну, если она всё-таки произойдёт, на стороне Киева альянс не будет.