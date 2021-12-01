Даром не НАТО: РФ требует гарантий нерасширения альянса на восток
Россия намерена требовать юридических гарантий, что НАТО больше не будет расширяться на восток. Об этом Владимир Путин заявил 1 декабря во время церемонии вручения верительных грамот послов. По мнению президента, приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса создает серьезную угрозу для РФ в сфере безопасности. Добиться таких договоренностей, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, будет сложно и препятствовать этому могут не только непростые отношения между Россией и западными партнерами. Также в этот день глава государства посетил открывающийся в Москве центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2».
В ожидании гарантий
Церемония по сложившейся традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На этот раз Владимир Путин принял верительные грамоты у 20 вновь прибывших послов иностранных государств, включая, например, Бразилию, Испанию, Индию, Словакию и Нигерию.
В своем вступительном слове глава РФ подчеркнул, что Москва настроена на взаимовыгодное и равноправное сотрудничество на международной арене — это необходимо для решения сложных глобальных проблем. В частности, речь о борьбе с терроризмом, организованной преступностью и изменением климата. Кроме того, плотная кооперации востребована для эффективной борьбы с пандемией СOVID-19.
Однако международное сообщество пока продолжает действовать вразнобой и не может объединиться для решения важных проблем, считает президент. Более того, некоторые страны и вовсе пытаются сдерживать развитие России, нагнетают напряжение у ее границ и оказывают санкционное давление, подчеркнул Владимир Путин.
Церемония вручения верительных грамот
«Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно, — сказал Владимир Путин. — В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры. Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом — с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, — как минимум безответственно».
В нынешней обстановке Россия намерена добиваться в диалоге с США и их союзниками выработки конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости к ее территории.
«Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры, — сказал Владимир Путин. — Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но всё было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше».
В текущей ситуации и при нынешнем отношении и Соединенных Штатов, и ряда других членов НАТО к России вряд ли можно ожидать предоставления таких гарантий, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
— Но если подойти к этому вопросу несколько с другого ракурса, я думаю, что члены НАТО, в том числе и США, понимают, что принятие Украины и Грузии будет чревато большим скандалом и неприятностями, — заявил «Известиям» эксперт.
По словам американиста, официально участники Североатлантического альянса никогда этого не признают, поскольку исходят из того, что процесс вступления добровольный. То есть страны сами изъявляют желание и им не могут препятствовать при соответствии всем критериям приема в НАТО, пояснил Юрий Рогулев.
Для того чтобы дать юридические гарантии, военно-политическому блоку придется внести изменения в свой устав и отменить так называемый принцип открытых дверей, пояснил «Известиям» научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков.
— Согласно ему, страны самостоятельно могут выполнить какие-то свои внутренние процедуры и подать заявку на вступление. Здесь нет такого, что НАТО кого-то принуждает к вступлению, — добавил эксперт. — Все расширения на восток, которые происходили в предыдущие годы, были скорее инициативами этих стран.
Между тем стоит напомнить, что РФ ранее уже призвала начать диалог по объявлению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах, включая Европу. Эта тема стала актуальной после прекращения действия двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между РФ и США в 2019 году.
Вашингтон сейчас может разместить РСМД на территории своих европейских союзников по НАТО. В частности, речь идет о Румынии и Польше, где уже находятся комплексы Aegis Ashore c пусковыми установками Мk-41. Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что эти установки пригодны для запуска ракет «Томагавк».
Россия также обеспокоена возможностью появления РСМД на территории Японии. Ракеты средней дальности, которые летают от 1 тыс. до 5,5 тыс. км, способны с японской территории, например, нанести удар по российским базам ракетных войск стратегического назначения в Сибири, отметил ранее в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин.
Культурная среда
В этот же день Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и президента фонда современного искусства V-А-С, председателя правления НОВАТЭК Леонида Михельсона посетил открывающийся в Москве центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2». Президент осмотрел выставочные площади, классы просветительских программ, студию звукозаписи и помещения мастерских.
— ГЭС-2 однозначно станет еще одним символом Москвы, ведь еще до открытия он занял значимое место на культурной карте России. Это отличный пример для регионов, как можно трансформировать бывшие электростанции или промышленные зоны в комфортное городское пространство, точку притяжения туристов и инвестиций, — сказала «Известиям» депутат Госдумы Ирина Панькина.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения культурного центра искусства «Дом культуры «ГЭС-2»
Учитывая, что культурный центр открывается накануне наступления 2022 года, который в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия, многие главы регионов, а также предприниматели смогут вдохновиться этим примером и сгенерировать новые проекты по всей стране, предполагает парламентарий.
Здание ГЭС-2 на Болотной набережной было построено в 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова и являлось одной из старейших электростанций Москвы. В 2009-м объекту присвоен статус памятника архитектуры.
В 2014 году здание приобрел фонд современного искусства V-А-С. Фонд, основанный Леонидом Михельсоном, пригласил студию «Ренцо Пьяно Билдинг» сделать из электростанции, снабжавшей энергией объекты московской городской инфраструктуры почти 100 лет, новое культурное пространство, вмещающее в себя выставочные площадки, авторские мастерские, студии художников.