Даром не НАТО: РФ требует гарантий нерасширения альянса на восток

Россия намерена требовать юридических гарантий, что НАТО больше не будет расширяться на восток. Об этом Владимир Путин заявил 1 декабря во время церемонии вручения верительных грамот послов. По мнению президента, приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса создает серьезную угрозу для РФ в сфере безопасности . Добиться таких договоренностей, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, будет сложно и препятствовать этому могут не только непростые отношения между Россией и западными партнерами. Также в этот день глава государства посетил открывающийся в Москве центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2» .

В ожидании гарантий

Церемония по сложившейся традиции прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На этот раз Владимир Путин принял верительные грамоты у 20 вновь прибывших послов иностранных государств , включая, например, Бразилию, Испанию, Индию, Словакию и Нигерию.

В своем вступительном слове глава РФ подчеркнул, что Москва настроена на взаимовыгодное и равноправное сотрудничество на международной арене — это необходимо для решения сложных глобальных проблем. В частности, речь о борьбе с терроризмом, организованной преступностью и изменением климата. Кроме того, плотная кооперации востребована для эффективной борьбы с пандемией СOVID-19 .

Однако международное сообщество пока продолжает действовать вразнобой и не может объединиться для решения важных проблем, считает президент. Более того, некоторые страны и вовсе пытаются сдерживать развитие России, нагнетают напряжение у ее границ и оказывают санкционное давление, подчеркнул Владимир Путин.

Даром не НАТО Церемония вручения верительных грамот Фото: пресс-служба президента РФ

« Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно, — сказал Владимир Путин . — В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры. Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом — с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, — как минимум безответственно».

В нынешней обстановке Россия намерена добиваться в диалоге с США и их союзниками выработки конкретных договоренностей , исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости к ее территории.

« Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры, — сказал Владимир Путин. — Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства . В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но всё было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше».

В текущей ситуации и при нынешнем отношении и Соединенных Штатов, и ряда других членов НАТО к России вряд ли можно ожидать предоставления таких гарантий , считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

— Но если подойти к этому вопросу несколько с другого ракурса , я думаю, что члены НАТО, в том числе и США, понимают, что принятие Украины и Грузии будет чревато большим скандалом и неприятностями, — заявил «Известиям» эксперт.

Даром не НАТО Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Sgt. Justin Toledo

По словам американиста, официально участники Североатлантического альянса никогда этого не признают, поскольку исходят из того, что процесс вступления добровольный . То есть страны сами изъявляют желание и им не могут препятствовать при соответствии всем критериям приема в НАТО, пояснил Юрий Рогулев.

Для того чтобы дать юридические гарантии, военно-политическому блоку придется внести изменения в свой устав и отменить так называемый принцип открытых дверей , пояснил «Известиям» научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков.

— Согласно ему, страны самостоятельно могут выполнить какие-то свои внутренние процедуры и подать заявку на вступление. Здесь нет такого, что НАТО кого-то принуждает к вступлению, — добавил эксперт. — Все расширения на восток, которые происходили в предыдущие годы, были скорее инициативами этих стран.

Между тем стоит напомнить, что РФ ранее уже призвала начать диалог по объявлению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах, включая Европу . Эта тема стала актуальной после прекращения действия двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между РФ и США в 2019 году.

Вашингтон сейчас может разместить РСМД на территории своих европейских союзников по НАТО. В частности, речь идет о Румынии и Польше, где уже находятся комплексы Aegis Ashore c пусковыми установками Мk-41. Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что эти установки пригодны для запуска ракет «Томагавк».

Россия также обеспокоена возможностью появления РСМД на территории Японии . Ракеты средней дальности, которые летают от 1 тыс. до 5,5 тыс. км, способны с японской территории, например, нанести удар по российским базам ракетных войск стратегического назначения в Сибири, отметил ранее в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Литовкин.

Культурная среда

В этот же день Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и президента фонда современного искусства V-А-С, председателя правления НОВАТЭК Леонида Михельсона посетил открывающийся в Москве центр искусства «Дом культуры «ГЭС-2» . Президент осмотрел выставочные площади, классы просветительских программ, студию звукозаписи и помещения мастерских.

— ГЭС-2 однозначно станет еще одним символом Москвы, ведь еще до открытия он занял значимое место на культурной карте России . Это отличный пример для регионов, как можно трансформировать бывшие электростанции или промышленные зоны в комфортное городское пространство, точку притяжения туристов и инвестиций, — сказала «Известиям» депутат Госдумы Ирина Панькина.

Даром не НАТО Президент РФ Владимир Путин во время посещения культурного центра искусства «Дом культуры «ГЭС-2» Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Учитывая, что культурный центр открывается накануне наступления 2022 года, который в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия, многие главы регионов, а также предприниматели смогут вдохновиться этим примером и сгенерировать новые проекты по всей стране, предполагает парламентарий.

Здание ГЭС-2 на Болотной набережной было построено в 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова и являлось одной из старейших электростанций Москвы. В 2009-м объекту присвоен статус памятника архитектуры .

В 2014 году здание приобрел фонд современного искусства V-А-С. Фонд, основанный Леонидом Михельсоном, пригласил студию «Ренцо Пьяно Билдинг» сделать из электростанции, снабжавшей энергией объекты московской городской инфраструктуры почти 100 лет, новое культурное пространство, вмещающее в себя выставочные площадки, авторские мастерские, студии художников.