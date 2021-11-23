Удобное время: почему Москва пересела в электропоезда

Московским центральным диаметрам исполнилось два года, за время их работы у жителей Московской агломерации кардинально изменилось мнение о железнодорожном транспорте: электропоезда впервые стали не пригородным, а городским транспортом.

Два года новому наземному метро

Всего за два года работы первые два диаметра стали востребованным видом транспорта, они перевезли уже более 309 млн пассажиров. При этом, несмотря на режим пандемийных ограничений, когда общественный транспорт пользуется меньшим спросом, поток пассажиров на МЦД упал меньше всего и восстановился после пандемии быстрее, чем во всем московском транспорте, и продолжает уверенно расти.

«Если сравнить поток диаметров с января по октябрь этого года с аналогичным периодом до запуска МЦД, то рост составит 17%. В целом в сутки в рабочий день МЦД-1 и МЦД -2 перевозят более полумиллиона пассажиров», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Эта сеть связала разрозненные районы Москвы и ближайшие города Подмосковья и стала частью единой городской транспортной системы. Для реализации МЦД-1 и МЦД-2 была использована уже существующая инфраструктура Московского железнодорожного узла. За время, прошедшее с момента запуска МЦД, все больше пассажиров предпочитают проезд по железной дороге передвижению на личных автомобилях, наземном транспорте и даже метро. Почему — в материале «Известий».

Кто пользуется МЦД

Пассажирами новых маршрутов стали не только жители Подмосковья, которые ежедневно ездят на работу в центр города, но и многочисленные жители отдаленных районов Москвы, у кого нет рядом станций метро. На железнодорожный транспорт со временем пересели и многие автомобилисты, которым надоело часами стоять в пробках на въезде и выезде из города. Ехать в новом поезде не менее комфортно и удобно, чем на личном автомобиле, а времени на дорогу тратится гораздо меньше, тем более по пути можно почитать или поработать. Кроме того, по прибытии в город не надо искать парковку и тратить на нее лишние средства.

Фактически МЦД в плане удобства и комфорта превратилось в наземное метро, которое работает не только в столице, но и за городом.

«Запуск МЦД запустил перераспределение потоков московского транспорта, разгрузив общественный транспорт и дороги. За два года существования МЦД разгрузили до 12% линии метро, а автомагистрали столичного региона, проходящие вблизи железнодорожных станций, — от 5 до 9%», — отметил Максим Ликсутов.

Как МЦД позволяет экономить

Проезд на МЦД в границах города стоит столько же, сколько и в метро. Кроме того, пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 пользуются бесплатной пересадкой на метро и МЦК, что позволяет значительно экономить на проезде и строить действительно удобные маршруты, не думая об экономии средств. Бесплатная пересадка на метро и МЦК доступна при оплате проезда картой «Тройка» в течение 90 минут с начала поездки

Система оплаты проезда на МЦД совершенствуется и после запуска. Так, в 2021 году стала доступна функция оплаты банковскими картами и электронными устройствами с NFC — смартфонами и часами. За время работы новой функцией оплаты проезда банковскими картами воспользовались уже более 2,3 млн пассажиров.

«Аэроэкспресс» ездит на МЦД-1 от Одинцово до Окружной как поезд МЦД, по тому же тарифу. Если же пассажиру необходимо добраться до Шереметьево, надо купить другой билет.

«С запуском диаметров жители Москвы стали экономить на проезде до 50%, а жители Московской области — до 75%. Благодаря единой билетной системе, выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК со дня запуска диаметров пассажиры сэкономили уже более 6,2 млрд рублей», — рассказал Максим Ликсутов.

Почему пассажиры выбирают МЦД

До запуска МЦД электрички были преимущественно пригородным транспортом, причем не самым удобным и комфортным. Не привыкшие к подобному способу передвижения москвичи пользовались ими лишь в крайних случаях. Сейчас же все чаще диаметры выбирают для ежедневных поездок по Москве, они стали не просто новым видом транспорта, но и полноценной альтернативой метрополитену.

«Мы видим, что МЦД все чаще используют для поездок по Москве, со дня запуска количество коротких поездок внутри города выросло на 86%. Это говорит о том, что нам удалось создать полноценную альтернативу подземному метро», — отметил Максим Ликсутов.

С запуском МЦД, которые позволили объединить в рамках одного транспортно-пересадочного узла множество видов транспорта, у пассажиров появилась возможность строить ряд альтернативных маршрутов и выбирать наиболее удобный для себя. Это позволяет разгрузить вокзалы и первые пересадочные станции — те, до которых раньше все ехали на электричках, прежде чем пересесть на другой вид транспорта.

Чем поезда МЦД отличаются от старых электричек

Запуск МЦД стал стимулом глобального обновления подвижного состава в Московском транспортном узле.

«Сегодня парк поездов на МЦД — самый молодой в Европе, в прошлом году мы обновили поезда диаметров на 100%», — отметил Максим Ликсутов.

Сейчас по диаметрам ходят поезда «Иволга», «Ласточка», ЭП2Д и «Аэроэкспресс». Средний возраст поездов не превышает трех лет.

С запуском МЦД в Московском регионе появилась новая специально созданная модель электропоезда. «Иволга» — это комфортное функциональное пространство с большими окнами, где можно не только почитать книгу или послушать музыку, но и поработать на ноутбуке, зарядить мобильный телефон — розетки для зарядки гаджетов в каждом сиденье. В головных вагонах расположены крепления для велосипедов и инвалидных колясок, в туалетных комнатах установлены пеленальные столики.

В поезде постоянно работает система климат-контроля и обеззараживания воздуха, которая не только поддерживает оптимальную температуру, но и убивает почти 100% бактерий, что особенно значимо в период пандемии.

Состав едет плавно и бесшумно, мягко и быстро тормозит, что важно при частых остановках в городских условиях. Толкаться на остановках, как в старых электричках, пассажирам больше не надо: вагоны стали более просторными за счет широких дверей и отсутствия тамбуров, а посадка и высадка происходят быстрее за счет сквозного прохода между вагонами.

Как изменились железнодорожные станции

В настоящее время общая протяженность первых двух диаметров составляет 132 км, на МЦД-1 насчитывается 25 станций, на МЦД-2 — 35 станций, 21 из этих 60 — с пересадкой на метро и МЦК.

«Несмотря на условия пандемийных ограничений, МЦД остается приоритетным проектом для правительства Москвы, поэтому строительство новых и реконструкция существующих станций ведутся строго по графику. После запуска МЦД в 2019 году были реконструированы и построены 22 станции на существующих и перспективных диаметрах», — говорил Максим Ликсутов.

Все новые и реконструированные станции соответствуют стандартам московского транспорта, они оснащены всеми необходимыми удобствами: навесы над платформами защищают пассажиров от осадков, ждать поезда можно в комфортных вестибюлях с кассовыми и турникетными зонами, на станциях оборудованы безопасные надземные и подземные переходы через железнодорожные пути, а также создана безбарьерная среда для маломобильных групп пассажиров, в том числе эскалаторы и лифты.

Как МЦД меняет жизнь в столице

Запуск МЦД ускорил процесс создания крупных хабов, которые расширяют транспортные возможности пассажиров и дают право выбора более удобного и быстрого маршрута.

К примеру, станция «Славянский бульвар», открытая летом 2020 года, уже стала одной из самых популярных на маршруте первого диаметра. Фактически это новый современный городской вокзал, построенный с нуля. С ее платформ пассажиры сразу попадают в теплый терминал, откуда за минуту по подземному переходу можно пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро. За счет удобной пересадки многие пассажиры, приезжающие со стороны Одинцово, поменяли привычный маршрут, им больше не приходится ехать до станций «Фили», «Беговая» или до Белорусского вокзала. А у местных жителей появилась альтернатива метрополитену.

«Со дня открытия станции «Славянский бульвар» МЦД-1 ее пассажиропоток вырос уже почти в 5 раз — с 5,4 тыс. до 25,9 тыс. пассажиров в сутки. Это еще раз доказывает, что МЦД даже в районах с развитой сетью общественного транспорта пользуется огромным спросом», — отмечает Максим Ликсутов.

На «Волоколамской», открытой в ноябре 2019 года на МЦД-2, пассажиры могут всего за пару минут пересесть на одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии. Это позволило тысячам людей, которые едут со стороны Нахабино, перестроить маршрут в пользу более удобного и быстрого. Со дня открытия поток Волоколамской вырос в 4 раза — с 3,3 тыс. до 13,3 тыс. пассажиров в сутки.

«Щукинская», новая станция на втором диаметре, была открыта в июне 2021 года. Здесь есть удобная пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию метро и более 20 маршрутов наземного транспорта, в том числе трамваи. Она заменила маловостребованную станцию «Покровское-Стрешнево», которая находилась далеко от метро. За время работы станция стала популярнее в полтора раза.

Станция «Курьяново» была построена на МЦД-2 по просьбе жителей одноименного микрорайона в Печатниках и района Марьино. С ее открытием общественный транспорт стал доступнее для 340 тыс. человек и появился стимул для развития прилегающих территорий: здесь ведутся благоустройство территории и строительство жилых комплексов, район стал привлекательнее для жизни и бизнеса. После открытия станцией «Курьяново» пользовались более 1,2 тыс. пассажиров в сутки, сейчас поток вырос в 3,6 раза — до 4,3 тыс. пассажиров в сутки.

«Остафьево» позволило обеспечить жителей поселка Знамя Октября и прилегающих микрорайонов Щербинки наземным метро в шаговой доступности. Для них время в пути сократилось на 10–35 минут, а расходы на проезд — на 70–85%. За счет появления удобного общественного транспорта территории стали более привлекательными для строительства жилья, общественных пространств, деловых центров.

Какими будут МЦД-3 и МЦД-4

В настоящее время в столичном регионе ведется масштабная работа для запуска следующих двух диаметральных маршрутов. Запустить третий диаметр, «Ленинградско-Казанский», который соединит Зеленоград и Раменское, планируют в 2023 году. На нем будет 42 станции, общая протяженность путей составит 85 км. Он улучшит транспортную доступность более 20 районов Москвы и четырех городов Московской области. С 14 станций МЦД-3 можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

«Третий диаметр уникален тем, что его интегрируем с проектируемой высокоскоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Высокоскоростные поезда будут останавливаться на трех станциях МЦД-3: Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская, а также на Ленинградском вокзале. На базе этих станций будут созданы крупные современные хабы с удобными пересадками на московский транспорт», — заявил Максим Ликсутов.

Четвертый диаметр, «Киевско-Горьковский», не просто свяжет Апрелевку и Железнодорожный, но и соединит крупнейшие железнодорожные вокзалы столицы — Белорусский, Савеловский, Рижский, Казанский, Ленинградский, Ярославский и Курский. У пассажиров появится новый сквозной маршрут протяженностью 86 км, на диаметре будет 39 станций из которых 18 будут пересадочными на метро и МЦК.

Для того чтобы уже в 2023–2024 годах поезда могли поехать по сквозному маршруту четвертого диаметра, проводятся масштабная реконструкция участка Каланчевская — Курская и строительство соединительной ветки между Белорусским и Киевским направлениями железной дороги. В самом центре Москвы строят двухпутную соединительную линию, на ней расположатся три новые станции будущего МЦД-4: «Поклонная гора», «Кутузовская» и «Тестовская». С «Кутузовской» можно будет пересесть на одноименные станции МЦК и метро, а с «Тестовской» — на одноименную станцию МЦД-1, «Деловой центр» БКЛ, «Шелепиха» МЦК, «Шелепиха» БКЛ, «Международная» Филевской линии, «Выставочная» Филевской линии, «Деловой центр» Солнцевской линии, «Деловой центр» МЦК. А на месте старой «Каланчевской» построят современную станцию «Площадь трех вокзалов», которая будет принимать поезда сразу двух диаметров — D2 и D4.

К запуску МЦД-4 ведутся масштабные преобразования и на Киевском направлении железной дороги. До конца года здесь будут построены две новые станции — «Аминьевская» и «Минская», они станут основой крупных транспортно-пересадочных узлов. «Аминьевскую» интегрируют с одноименной строящейся станцией Большой кольцевой линии метро, она станет первой удобной пересадкой на метро для пассажиров, следующих из Новой Москвы и области в центр столицы. «Минскую» же объединят с одноименной станцией Солнцевской линии метро.