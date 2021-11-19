Личный подход: за месяц к Face Pay в метро подключились более 40 тыс. москвичей

Ровно месяц назад, 15 октября, в каждом вестибюле Московского метрополитена появились турникеты, которые принимают оплату по системе распознавания лиц Face Pay. Чтобы створки турникета распахнулись, не нужно прикладывать билет, карточку или смартфон — камера «видит знакомое лицо», алгоритм распознает зарегистрированного пользователя и списывает с его банковской карты, привязанной к приложению «Метро Москвы», стоимость проезда. За месяц число пассажиров, использующих Face Pay, превысило 40 тыс. Департамент транспорта Москвы планирует в следующем году запустить Face Pay и на станциях Московского центрального кольца. В будущем в систему инкорпорируют и карту «Тройка». Эксперты называют эту технологию оплаты максимально защищенной, а платежную инфраструктуру метрополитена российской столицы — самой продвинутой в мире.

Как это работает

В сентябре прошлого года правоохранительные органы оборудовали все турникеты московского метро камерами и подключили к системе распознавания лиц для повышения транспортной безопасности.

— С прошлого года правоохранительным органам удалось задержать более 2500 разыскиваемых преступников и найти свыше 350 пропавших без вести людей, включая несовершеннолетних, — рассказала «Известиям» заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта правительства Москвы Анна Лапушкина.

Эти же камеры было решено использовать для новой системы бесконтактной оплаты проезда — в ее тестировании приняли участие около 15 тыс. пассажиров и более 65 тыс. сотрудников Московского метрополитена.

— Прелесть Face Pay, среди прочего, в том, что для ее создания не потребовалось почти никаких денег, — говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. — Просто взяли ведомственную систему и отправили ее «на гражданку». Потребовалось лишь установить дополнительные серверы, чтобы повысить скорость идентификации. Полиция, которая искала человека пять лет, может подождать еще десять секунд, но пассажиру ждать столько времени некомфортно.

15 октября 2021 года турникеты с оплатой проезда по распознаванию лица заработали во всех вестибюлях метро. Они обозначены черной наклейкой на полу. Пассажиру достаточно лишь посмотреть в камеру на турникете, сохранив естественную подвижность, чтобы алгоритм не принял его за фотомаску, — и створки турникета распахнутся. В некоторых случаях устройство сработает быстрее, если спустить с лица медицинскую маску. Как показала практика, прозрачные очки, шапки, бороды не мешают идентификации — они могут лишь на пару секунд задержать процесс. Важно отметить, что Face Pay — лишь один из способов оплаты проезда, который пассажиры могут выбрать сами, если посчитают его удобным. Другие способы оплаты продолжают работать.

У несведущих пассажиров, которые видят, как люди проходят на перрон, даже не вынимая руки из карманов, складывается впечатление, что перед ними неисправный турникет, пропускающий «зайцев». Сотрудники метрополитена рассказывают о курьезах, когда одни пассажиры безуспешно пытаются проскочить через такой турникет, другие — пожаловаться охранникам на мнимых безбилетников.

Таких «безбилетников» в Москве уже более 40 тыс. — только за первый месяц работы системы.

— В первые 20 минут после запуска Face Pay было совершено более 9 тыс. регистраций — такого спроса мы не ожидали, — сказали «Известиям» в пресс-службе Московского метрополитена.

Чтобы проходить в метро, не используя билет, банковскую карту или смартфон, нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», загрузить селфи, привязать данные банковской карты и транспортной карты «Тройка», по которой, как рассказали в департаменте транспорта, Face Pay в будущем также будет принимать платежи. Через несколько часов можно спускаться в метро. Пока оплата проезда при проходе «по лицу» списывается с банковской карты.

Безопасные связи

Вопреки опасениям консервативной части пассажиров никаких фотографий система не хранит. К конфиденциальным данным банковской карты привязан не портрет, а сгенерированный биометрический ключ — это просто набор букв, цифр и знаков, который «описывает» лицо человека в тысячах мельчайших деталей. Поэтому, по словам начальника службы платежных сервисов Московского метрополитена Жанны Ермолиной, «оплачивать проезд в метро с помощью Face Pay так же безопасно, как и совершать покупки в магазинах».

— Анализировать фотографию очень хлопотно, — объясняет Сергей Вильянов. — Она может занимать 500 килобайт, 1 или даже 2 мегабайта. Тогда как ключ — всего несколько килобайтов. Когда камера на турникете «видит» лицо пассажира, программа генерирует биометрический ключ и сравнивает его в реальном времени с тем, который хранится в базе. Подчеркну — сравнивается набор знаков. Даже если его украдут, делать с ними совершенно нечего.

Система настроена так, что пропускает пассажира при совпадении ключей на 95%, утверждают разработчики. Этого достаточно, чтобы не спутать даже близнецов.

— На сегодня система идентификации по принципу Face ID одна из самых защищенных, — говорит руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. — Банковскую карточку, деньги или телефон могут вытащить из кармана, но в этом случае объектом идентификации является только лицо. Автомобилистам, которые редко пользуются метро, не надо заранее беспокоиться о билетах — достаточно просто один раз зарегистрироваться на странице Face Pay. Думаю, консервативные люди и дальше будут предпочитать традиционные способы оплаты, но более молодые дадут существенный прирост числа пользователей.

По прогнозам департамента транспорта, в ближайшие два-три года 10–15% пассажиров будут регулярно использовать Face Pay. Немалую роль может сыграть эпидемиологический фактор.

— Если в наше пандемийное время можно проходить в транспортное помещение без дополнительных прикосновений — это благое дело, — считает Сергей Вильянов. — Насколько мне известно, инициаторы новшества преследовали в том числе цель сократить количество прикосновений в общественном транспорте.

В контексте пандемии коронавирусной инфекции важно еще и то, что благодаря диверсификации способов оплаты сокращается время, которое пассажир должен провести в вестибюле.

— Благодаря тому, что у нас введены различные способы оплаты, в очереди в кассу пассажиры сейчас стоят в среднем не пять минут, как 10 лет назад, а полторы. А при покупке билета в мобильном приложении — ни секунды, — говорит Жанна Ермолина.

Что дальше

Авторизация по лицу набирает популярность в различных сферах, напомнил «Известиям» Денис Кусков. Самый распространенный пример использования Face ID — для разблокировки смартфона.

— Возможность оплаты проезда с помощью этой технологии авторизации, на мой взгляд, очень интересная история, — говорит эксперт. — Это быстро, удобно, надежно. Московский метрополитен становится одним из самых инновационных в мире.

Если пассажиры распробуют преимущества системы, московскому метро понадобится расширять ее инфраструктуру.

— Интересный продукт, и часть пассажиров будет им пользоваться, особенно любители технических новинок и гаджетов, — считает председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков. — Очевидно, что система Face Pay упрощает проход в метро. Но пока в каждом вестибюле на станциях установлено по одному (на наиболее загруженных станциях несколько. — «Известия») турникету с камерой. Обычных турникетов много — не работает один, воспользуетесь другим. Если сломается турникет с Face Pay, а у вас с собой нет карты, телефона или наличных, в метро вы не попадете.

Департамент транспорта не видит здесь проблемы — количество таких турникетов, утверждают в ведомстве, будет увеличиваться.

— Будем корректировать количество турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет. — сообщила Анна Лапушкина.

Так, например, на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии установлены три турникета для Face Pay. Кроме того, в 2022 году «платить лицом» можно будет и за поездки по Московскому центральному кольцу.

Очевидно, что со временем Face Pay станет для московских пассажиров такой же привычной технологией, как оплата «Тройкой» или банковской картой. Москва уже мировой лидер по количеству способов оплаты общественного транспорта — сегодня используется более десяти методов.

— В общественном транспорте других стран аналоги Face Pay мне неизвестны. Это технологически сложная система, и немногие государства могут себе позволить создавать такие вещи для общественного транспорта. Мы в чем-то отстаем, но в чем-то, как в этом случае, способны творить полезные чудеса.

Face Pay не станет последней инновацией в области оплаты услуг общественного транспорта.

— Мы и дальше продолжим внедрять новые способы оплаты проезда, — сказала «Известиям» Анна Лапушкина. — Чтобы у пассажира всегда был выбор, а время ожидания в очереди сократилось до нуля.

Столичные транспортники рассчитывают на обратную связь с пассажирами, сообщили «Известиям» в департаменте транспорта. По любому вопросу на тему Face Pay можно написать в официальный чат-бот в Telegram или позвонить по короткому номеру 3210.