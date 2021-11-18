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Линейное мышление: почему планы НАТО в Черном море выходят за рамки России

Владимир Путин заявил об «удручающих» отношениях с альянсом и игнорировании красных линий Москвы
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Линейное мышление: почему планы НАТО в Черном море выходят за рамки России
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2021-11-18 20:55:48
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Запад «очень поверхностно» относится к предупреждениям Москвы о красных линиях, особенно в районе Черного моря: стратегические бомбардировщики альянса летают на расстоянии 20 км от границ России, и Москва не оставит такие действия без реакции. Об этом на расширенном заседании коллегии МИД РФ заявил Владимир Путин. По словам президента, внутриукраинский кризис по-прежнему далек от разрешения, а западные страны обостряют ситуацию, в том числе — поставками вооружений. Но альтернативы минским соглашениям нет, диалог надо продолжать, заключил глава государства. В Госдуме и Совфеде «Известиям» рассказали, что поступающие России сигналы о сотрудничестве со стороны НАТО призваны лишь отвлечь внимание от линии альянса на военное освоение Черного моря и Украины. Также во второй половине дня президент провел совещание по социальной политике, анонсировав повышение прожиточного минимума и других соцвыплат.

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Сумма ультиматумов

Расширенная коллегия МИД РФ проходит ежегодно, но с очным участием президента — в первый раз с 2018-го. На коллегии лидер государства в установочном порядке обозначает дипкорпусу новые задачи, пояснила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

Западные партнеры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и разговорам о красных линиях, заявил Владимир Путин на заседании. «Тем не менее наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло», — отметил он.

Что касается Черного моря, то это вообще выходит за определенные рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьезное оружие, — констатировал президент.

Ситуация в отношениях с НАТО, по его оценке — «удручающая», альянс «проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам».

Линейное мышление
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ

Фото: пресс-служба президента РФ
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НАТО «на голом месте, без объяснения причины выслали дипломатов», напомнил Путин. 6 октября альянс выслал 10 из 20 сотрудников миссии РФ при НАТО. После этого Москва решила полностью закрыть ее, а также заморозила работу информбюро и военной миссии альянса в России.

— А потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России. Что обижаться-то? Это их инициатива, они сделали своими руками и ищут виноватых потом, — подчеркнул российский лидер.

При этом, по его словам, если представители блока «не хотят с нами сотрудничать — не надо, не очень-то и хотелось». Но тут же уточнил: «думаю, что они захотят, уже сигналы подают, что хотят сотрудничать».

Очевидно, речь идет о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, 20 октября заявившего, что «альянс остается открытым к диалогу с Москвой».

— В Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы, да и всего мира в целом, — добавил президент.

В пресс-службе НАТО не предоставили оперативный комментарий на запрос «Известий».

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с «Известиями» отметил: одних сигналов со стороны НАТО недостаточно для восстановления отношений с альянсом — особенно если эти сигналы не подкрепляются практическими шагами.

И до известных событий в отношениях с Россией натовцы слали нам вербальные сигналы о готовности восстановить отношения, но своими практическими действиями дезавуировали диалог. Хотелось бы, чтобы практическими шагами они доказывали, что готовы на выстраивание отношений с Россией на равных, при взаимном учете интересов, — уточнил политик.

По его оценке, у Москвы есть «весьма прискорбный опыт того, как НАТО любые свои декларации превращало в ничто, раз за разом их перечёркивая».

— Потому я бы не торопился с выводами относительно восстановления отношений. Если у НАТО есть осознание реальности, некое понимание, что они наломали дров в отношениях с Россией, это уже хорошо, но нужно подкрепление этого понимания на практике, — заключил Константин Косачев.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в беседе с «Известиями» подчеркнул: сигналы о сотрудничестве со стороны НАТО призваны отвлечь внимание от линии альянса на военное освоение Черного моря и Украины.

Линейное мышление
НАТО
Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

— Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил это как диалог с позиции силы. Альянс пытается создать в отношениях с РФ ситуацию, когда он сможет диктовать условия России. Им нужно, чтобы военное освоение территории Украины позволило им выдвигать набор требований. Такой диалог для России неприемлем, по сути это — сумма ультиматумов, а не диалог, — констатировал сенатор.

По его словам, в список «условий для возобновления диалога» входят такие пункты: отказ России от Крыма, отказ от выполнения минских соглашений, предоставление Киеву «свободы рук» в Донбассе, согласие на то, чтобы Черное море контролировалось НАТО.

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— Только на таких условиях они готовы с Россией сотрудничать, но это для нас невыполнимо, — подчеркнул Алексей Пушков. — Когда с одной стороны происходит наращивание военного присутствия в регионах, близких к РФ, а с другой идут сигналы о готовности к мирному диалогу — второе здесь лишь маскировка для первого, то есть желание вести диалог с позиции силы. Это другая форма обозначения ультиматума.

Без альтернатив

Владимир Путин также отметил: внутриукраинский кризис, к сожалению, пока далек от разрешения. Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в «нормандском формате».

— На словах наши партнеры по «нормандскому квартету» — ФРГ, Франция — не оспаривают значение Минских соглашений, — уточнил президент. — Но на деле, к сожалению, [ФРГ, Франция] потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их [Минских соглашений] демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик.

Западные партнеры, по словам Путина, «обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных манёвров в Чёрном море, да и не только в Чёрном — и в других регионах, близких к нашим границам».

Тем не менее, подчеркнул президент, посреднические усилия в контактной группе и «нормандском формате» важно продолжать.

Линейное мышление
Участники заседания коллегии Министерства иностранных дел

Участники расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел

Фото: пресс-служба президента РФ

— Поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих Минских договоренностей в полном объеме, — заключил российский лидер.

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После выступления президента МИД Франции опубликовал призыв к России «вернуться» к переговорам по вопросу встречи в «нормандском формате».

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, также выступивший на заседании коллегии министерства, уточнил, очевидно, обращаясь к коллегам в Париже и Берлине: «встретимся в "Нормандском формате", только когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях».

Накануне российский МИД опубликовал переписку Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ, в ведомстве уточнили, что пошли на этот шаг, «чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции».

— Опубликована переписка министров иностранных дел, из нее исчерпывающим образом следует, что развитие ситуации все же возможно, но не по сценариям, которые удовлетворяют только Киев и не учитывают позицию другой стороны конфликта, я имею ввиду ДНР и ЛНР, — пояснил «Известиям» Константин Косачев. — Если Киев начнет следовать логике минских соглашений, а Париж и Берлин начнут выступать в качестве честных брокеров, то возможно проведение следующей встречи. Дождемся реакции Запада на опубликованную переписку.

Повысить индексацию

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С заседания коллегии МИД президент вернулся в Кремль и провел совещание по социальным вопросам. Президент открыл его с обозначения проблемы: в бюджете заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. «Конечно, этого недостаточно, — подчеркнул лидер. — Потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы».

Годовая инфляция в России с 9 по 15 ноября разогналась до 8,1%. По октябрьскому прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021-го она составит 5,8%.

Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%, — заявил Владимир Путин.

Таким образом, прожиточный минимум должен вырасти до 12654 рублей в месяц — на одну тысячу рублей больше, чем сегодня.

Линейное мышление
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции.

Фото: пресс-служба президента РФ

С увеличением минимума соответственно вырастут и социальные пособия, рассчитываемые исходя из этого параметра — то есть увеличатся также размеры выплат семьям с детьми и социальные доплаты.

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МРОТ в следующем году также вырастет на 8,6% и составит 13890 рублей в месяц. В 2021 году он составляет 12 792 рубля в месяц. Предполагалось, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей.

Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов заявил «Известиям», что заседание ГД по бюджету состоится уже на следующей неделе.

Можно только приветствовать такое решение президента. Комитет ГД по соцполитике обратил внимание, что параметры бюджета заложены с прогнозом инфляции на уровне 5,8%, индексация прожиточного минимума ранее не дотягивала даже по уровню прогнозной инфляции, МРОТ также был рассчитан по прежней методике. Тогда бы инфляция съела это повышение. Потому решение повысить индексацию — правильное, — подчеркнул депутат.

30 декабря 2020 года президент РФ подписал закон, согласно которому изменилась методика подсчета МРОТ. С января 2021 года она рассчитывается исходя из показателя медианного дохода.

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