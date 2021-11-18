Линейное мышление: почему планы НАТО в Черном море выходят за рамки России

Запад «очень поверхностно» относится к предупреждениям Москвы о красных линиях, особенно в районе Черного моря : стратегические бомбардировщики альянса летают на расстоянии 20 км от границ России, и Москва не оставит такие действия без реакции. Об этом на расширенном заседании коллегии МИД РФ заявил Владимир Путин . По словам президента, внутриукраинский кризис по-прежнему далек от разрешения, а западные страны обостряют ситуацию, в том числе — поставками вооружений. Но альтернативы минским соглашениям нет, диалог надо продолжать, заключил глава государства. В Госдуме и Совфеде «Известиям» рассказали, что поступающие России сигналы о сотрудничестве со стороны НАТО призваны лишь отвлечь внимание от линии альянса на военное освоение Черного моря и Украины. Также во второй половине дня президент провел совещание по социальной политике, анонсировав повышение прожиточного минимума и других соцвыплат .

Сумма ультиматумов

Расширенная коллегия МИД РФ проходит ежегодно, но с очным участием президента — в первый раз с 2018-го. На коллегии лидер государства в установочном порядке обозначает дипкорпусу новые задачи, пояснила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

Западные партнеры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и разговорам о красных линиях, заявил Владимир Путин на заседании. « Тем не менее наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло », — отметил он.

— Что касается Черного моря, то это вообще выходит за определенные рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики , а они, как известно, несут очень серьезное оружие, — констатировал президент.

Ситуация в отношениях с НАТО, по его оценке — «удручающая» , альянс «проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам».

Линейное мышление Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ Фото: пресс-служба президента РФ

НАТО «на голом месте, без объяснения причины выслали дипломатов», напомнил Путин. 6 октября альянс выслал 10 из 20 сотрудников миссии РФ при НАТО. После этого Москва решила полностью закрыть ее, а также заморозила работу информбюро и военной миссии альянса в России.

— А потом обижаются, что мы закрыли их миссию в России. Что обижаться-то? Это их инициатива, они сделали своими руками и ищут виноватых потом, — подчеркнул российский лидер.

При этом, по его словам, если представители блока «не хотят с нами сотрудничать — не надо, не очень-то и хотелось». Но тут же уточнил: «думаю, что они захотят, уже сигналы подают, что хотят сотрудничать» .

Очевидно, речь идет о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, 20 октября заявившего, что «альянс остается открытым к диалогу с Москвой».

— В Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы, да и всего мира в целом, — добавил президент.

В пресс-службе НАТО не предоставили оперативный комментарий на запрос «Известий».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с «Известиями» отметил: одних сигналов со стороны НАТО недостаточно для восстановления отношений с альянсом — особенно если эти сигналы не подкрепляются практическими шагами.

— И до известных событий в отношениях с Россией натовцы слали нам вербальные сигналы о готовности восстановить отношения, но своими практическими действиями дезавуировали диалог . Хотелось бы, чтобы практическими шагами они доказывали, что готовы на выстраивание отношений с Россией на равных, при взаимном учете интересов, — уточнил политик.

По его оценке, у Москвы есть «весьма прискорбный опыт того, как НАТО любые свои декларации превращало в ничто, раз за разом их перечёркивая».

— Потому я бы не торопился с выводами относительно восстановления отношений. Если у НАТО есть осознание реальности, некое понимание, что они наломали дров в отношениях с Россией, это уже хорошо, но нужно подкрепление этого понимания на практике , — заключил Константин Косачев.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в беседе с «Известиями» подчеркнул: сигналы о сотрудничестве со стороны НАТО призваны отвлечь внимание от линии альянса на военное освоение Черного моря и Украины .

Линейное мышление Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

— Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил это как диалог с позиции силы. Альянс пытается создать в отношениях с РФ ситуацию, когда он сможет диктовать условия России. Им нужно, чтобы военное освоение территории Украины позволило им выдвигать набор требований. Такой диалог для России неприемлем, по сути это — сумма ультиматумов, а не диалог, — констатировал сенатор.

По его словам, в список «условий для возобновления диалога» входят такие пункты: отказ России от Крыма, отказ от выполнения минских соглашений, предоставление Киеву «свободы рук» в Донбассе, согласие на то, чтобы Черное море контролировалось НАТО .

— Только на таких условиях они готовы с Россией сотрудничать, но это для нас невыполнимо , — подчеркнул Алексей Пушков. — Когда с одной стороны происходит наращивание военного присутствия в регионах, близких к РФ, а с другой идут сигналы о готовности к мирному диалогу — второе здесь лишь маскировка для первого, то есть желание вести диалог с позиции силы. Это другая форма обозначения ультиматума.

Без альтернатив

Владимир Путин также отметил: внутриукраинский кризис, к сожалению, пока далек от разрешения. Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в «нормандском формате» .

— На словах наши партнеры по «нормандскому квартету» — ФРГ, Франция — не оспаривают значение Минских соглашений, — уточнил президент. — Но на деле, к сожалению, [ФРГ, Франция] потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их [Минских соглашений] демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик.

Западные партнеры, по словам Путина, «обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных манёвров в Чёрном море, да и не только в Чёрном — и в других регионах, близких к нашим границам».

Тем не менее, подчеркнул президент, посреднические усилия в контактной группе и «нормандском формате» важно продолжать.

Линейное мышление Участники расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел Фото: пресс-служба президента РФ

— Поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует, как нет и альтернативы выполнению самих Минских договоренностей в полном объеме, — заключил российский лидер.

После выступления президента МИД Франции опубликовал призыв к России «вернуться» к переговорам по вопросу встречи в «нормандском формате» .

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, также выступивший на заседании коллегии министерства, уточнил, очевидно, обращаясь к коллегам в Париже и Берлине: «встретимся в "Нормандском формате", только когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях» .

Накануне российский МИД опубликовал переписку Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ, в ведомстве уточнили, что пошли на этот шаг, «чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции».

— Опубликована переписка министров иностранных дел, из нее исчерпывающим образом следует, что развитие ситуации все же возможно, но не по сценариям, которые удовлетворяют только Киев и не учитывают позицию другой стороны конфликта, я имею ввиду ДНР и ЛНР, — пояснил «Известиям» Константин Косачев. — Если Киев начнет следовать логике минских соглашений, а Париж и Берлин начнут выступать в качестве честных брокеров, то возможно проведение следующей встречи. Дождемся реакции Запада на опубликованную переписку.

Повысить индексацию

С заседания коллегии МИД президент вернулся в Кремль и провел совещание по социальным вопросам. Президент открыл его с обозначения проблемы: в бюджете заложена индексация прожиточного минимума на 2,5% . «Конечно, этого недостаточно, — подчеркнул лидер. — Потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы».

Годовая инфляция в России с 9 по 15 ноября разогналась до 8,1%. По октябрьскому прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2021-го она составит 5,8%.

— Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6% , — заявил Владимир Путин.

Таким образом, прожиточный минимум должен вырасти до 12654 рублей в месяц — на одну тысячу рублей больше, чем сегодня.

Линейное мышление Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. Фото: пресс-служба президента РФ

С увеличением минимума соответственно вырастут и социальные пособия, рассчитываемые исходя из этого параметра — то есть увеличатся также размеры выплат семьям с детьми и социальные доплаты.

МРОТ в следующем году также вырастет на 8,6% и составит 13890 рублей в месяц . В 2021 году он составляет 12 792 рубля в месяц. Предполагалось, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей.

Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов заявил «Известиям», что заседание ГД по бюджету состоится уже на следующей неделе.

— Можно только приветствовать такое решение президента. Комитет ГД по соцполитике обратил внимание, что параметры бюджета заложены с прогнозом инфляции на уровне 5,8%, индексация прожиточного минимума ранее не дотягивала даже по уровню прогнозной инфляции, МРОТ также был рассчитан по прежней методике . Тогда бы инфляция съела это повышение. Потому решение повысить индексацию — правильное, — подчеркнул депутат.

30 декабря 2020 года президент РФ подписал закон, согласно которому изменилась методика подсчета МРОТ. С января 2021 года она рассчитывается исходя из показателя медианного дохода.