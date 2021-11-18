На модернизацию социальной инфраструктуры на 2022–2024 годы дополнительно выделят более 200 млрд рублей, на развитие электронной промышленности — 125 млрд, а на строительство дорог в регионах — 60 млрд . Кроме того, возрастут субсидии авиакомпаниям, помощь инвалидам и финансирование диагностики заболеваний у новорожденных. Такие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на будущую трехлетку (документ есть в распоряжении «Известий») . Всего кабмин намерен перераспределить около 2 трлн расходов на ближайшие три года.

Кому добавки?

«Известия» ознакомились с текстом поправок правительства и «Единой России» ко второму чтению проекта закона о федеральном бюджете на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов . Они были одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября. В ходе заседания замминистра финансов Ирина Окладникова сообщила, что поправки предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году — 665,2 млрд рублей, в 2024 году —- 815,4 млрд рублей . Официально корректировки в проект бюджета должны будут внести депутаты на заседании 23 ноября в рамках рассмотрения основного финансового документа во втором чтении.

Так, поправки предусматривают ряд новых статей расходов, не упомянутых в редакции первого чтения. Самые крупные дополнительные суммы денег в ближайшие три года направят на капитальный ремонт школ — 200,6 млрд рублей . Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, за счет этих средств будет отремонтировано 4,5 тыс. образовательных учреждений. Также на основании поручения президента почти 3 млрд рублей выделят на использование в школах государственных символов.

Большее — детям Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

125 млрд рублей решено дополнительно направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности . В Минпромторге не стали уточнять «Известиям», что именно планируется профинансировать.

16,5 млрд выделят на финансирование инвестпроектов по добыче и переработке руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на Чукотке и в Тыве.

Федеральный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» (диагностики заболеваний у новорожденных) получит дополнительно 5,2 млрд рублей. А на мероприятия в сфере химической и биологической безопасности отведено 1,5 млрд рублей.

Одобренные поправки единороссов санкционируют дополнительное выделение около 100 млрд рублей. Из них 60 млрд направят на развитие региональных автодорог, 9 млрд — на капремонт студенческих общежитий, 7,4 млрд — на обеспечение интернетом малых населенных пунктов, около 6,5 млрд — на жилье для инвалидов . 4,5 млрд будет направлено на увеличение субсидий авиакомпаниям, почти 4,5 млрд — на повышение трансфертов регионам в 2022 году, 4 млрд — на программы комплексного развития сельских территорий и 1,2 млрд — на создание физкультурно-оздоровительных комплексов в сельской местности. Помимо этого, 1,3 млрд пойдут на увеличение заготовки донорской крови, а почти 1,2 млрд — на содействие молодежной занятости.

Распределяй и властвуй

В редакции первого чтения на раздел «Национальная экономика» в общей сложности было зарезервировано 720 млрд рублей для их дальнейшего распределения. Из этой суммы поправками ко второму чтению 335 млрд будут направлены на программы по социально-экономическому развитию РФ на основании утвержденных паспортов федеральных проектов . Еще 118 млрд рублей останутся на эти федпроекты в резерве. На восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики распределили 114 млрд , а в резерве оставили 153 млрд.

Большее — детям Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Также поправками ко второму чтению решено 348 млрд рублей из резерва, утвержденного в первом чтении, направить на секретные статьи. В частности, речь идет об «отдельных мероприятиях», связанных с обороной и национальной безопасностью, использованием космоса, правоохранительной деятельностью, развитием ВПК, а также формированием государственного материального резерва. В запасе останутся 316,5 млрд.

На развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО) в свою очередь направят более 30 млрд из резерва , сформированного Минфином, исходя из прогноза поступлений от налога на прибыль по соглашению «Сахалин-2». Как уточнил «Известиям» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, дополнительные 9,46 млрд получит программа «Единая дальневосточная субсидия», на 15,5 млрд рублей увеличат финансирование инфраструктуры в ТОР в связи с возрастающим количеством инвестиционных проектов . На 2022 и 2023 годы Минфином сформирован резерв на указанные цели в объеме 17,1 млрд.

— В несколько раз увеличен объем средств, предусмотренных для субсидирования процентной ставки по льготным кредитам для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Всего на эти цели планируется дополнительно выделить 15,5 млрд рублей, — добавил министр.

Поправки ко второму чтению также затронули и ряд экологических госпрограмм: «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Развитие лесного хозяйства». На их финансирование распределено 16 млрд рублей, а 19,5 млрд пока сохранено в резерве.

Госдума приняла законопроект о федеральном бюджете в первом чтении 28 октября . Согласно нему, расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн, в 2023 году — 25,24 трлн, в 2024 году — 26,35 трлн рублей. Общая сумма утвержденных в первом чтении расходов меняться не может, а в рамках второго чтения только перераспределяются ассигнования на те или иные направления , пояснил «Известиям» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Научный сотрудник лаборатории бюджетной политики Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Александр Дерюгин предположил, что нераспределенные (резервные) по итогам первого чтения средства означают предельные суммы, которые могут быть направлены на конкретные расходы в дальнейшем. А поправки ко второму чтению переводят эти деньги из резервного фонда в уже определенные подразделы бюджетных ассигнований.

В Минфине и комитете Госдумы по бюджету и налогам на вопросы «Известий» о перераспределении расходной части бюджета оперативно не ответили. «Известия» направили запрос в правительство.