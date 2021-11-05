Без дураков: составлен рейтинг российских дорог

Компания «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ оценила удовлетворенность жителей России качеством дорог и работой дорожных служб. Исследование проводилось в сентябре и октябре, участвовали в нем города с населением более 250 тыс. человек. Подробности — в материале «Известий».

Дороги хорошие и плохие

Самая высокая удовлетворенность дорогами и работой дорожных служб отмечена у жителей Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска, Магнитогорска, Владикавказа, Набережных Челнов, Калуги, Махачкалы и Нижневартовска. Такие данные получили специалисты «Ингосстраха» и Финансового университета в ходе двухмесячного исследования, проведенного в городах России с населением более 250 тыс. человек.

Только половина респондентов оказалась довольна состоянием дорожного полотна у себя в городе. Работой общественного транспорта удовлетворены 72%, а дорожной полиции — 79%. Высокая вероятность попасть в пробку, по мнению жителей, ожидает в 67% городов, а попасть в ДТП — в 18%.

Самые плохие дороги, по мнению местных жителей, в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Некоторые города из черного списка присутствуют и в рейтинге «Общероссийского народного фронта», который создается на основе отзывов автомобилистов на сайте «Убитые дороги». Этот рейтинг отражает исключительно качество дорожного покрытия. Так, судя по нему, наихудшее состояние дорог в Брянской и Московской областях, республиках Калмыкия и Карелия и в Тамбовской области. Самое лучшее дорожное полотно в Астраханской, Волгоградской, Кемеровской и Курской областях.

Расшивки и уширения

Вопрос удовлетворенности дорогами был поднят на федеральный уровень несколько лет назад вместе со стартом проекта «Безопасные и качественные дороги». Понятие «удовлетворенности» достаточно многогранно и включает в себя не только качество асфальтового покрытия, но и возможность безопасно и быстро доехать до пункта назначения, поэтому именно этот показатель был избран при оценке дорог в России.

«Второй год в России реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги», ситуация постоянно меняется. Безусловно, самое главное в проекте — не только сделать дороги безопасными, но и сделать так, чтобы состояние дорог удовлетворяло жителей городов. Иногда возникает ситуация, когда дороги ремонтируют не там, где надо, и люди не могут проехать к новым кварталам, или общественный транспорт не может дойти до социального объекта, потому что дорога не отремонтирована. С этим вопросом и связана удовлетворенность жителей. Пользователям дорог важны не качество дорожного полотна, а комфорт и время в пути», — комментирует координатор проекта «Карта убитых дорог/Дорожная инспекция ОНФ» Александр Васильев.

Удовлетворенность людей дорогами зависит не только от качества асфальта, но также от уровня безопасности движения и особенно от дорожных заторов, считает член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

« Мало толку от ровной дороги, если по ней приходится передвигаться со скоростью 5 км/ч. И в Москве, и в Московской области реализуются программы расшивки узких мест за счет быстрых и недорогих решений: настройки светофоров, добавления новых поворотных и прямоходных полос за счет сужения рядов разметкой или локальных уширений. Этот метод позволяет, не тратя значительных средств и времени, снизить или ликвидировать до 80–90% дорожных заторов, повысить связность сети и обеспечить равномерную загрузку дорог. Таким образом, лишь в 10–20% самых проблемных мест нужны серьезные капиталоемкие меры типа развязок, мостов и серьезной реконструкции. Огромную роль играет развитие систем управления светофорами АСУДД и ИТС (Автоматизированные системы управления дорожным движением и Интеллектуальные транспортные системы. — «Известия»). если светофоры скоординировать между собой в режиме «зеленая волна», это позволяет уменьшить задержки и увеличить скорость движения », — рассказал эксперт.

Москва и показатель социального риска

Мухортиков также напомнил, что уровень безопасности дорожного движения помимо субъективной оценки имеет и объективный критерий измерения — это показатель социального риска, который обозначает количество погибших в ДТП за год на 100 тыс. жителей.

«Безусловный лидер среди регионов России по этому показателю на сегодняшний день — Москва. В 2020 году социальный риск в столице удалось снизить до уровня 3. Однако по России в целом снижение в целом составило около 11», — отметил Мухортиков.

По его словам, за последние несколько лет вложения в дорожную инфраструктуру значительно увеличились на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном. Многие тысячи километров дорог по всей стране передаются из муниципальной и региональной собственности в федеральную, что позволяет значительно улучшить их качество и безопасность.

Есть ли польза от камер

Немаловажную роль в безопасности и комфорте передвижения также играют и камеры фотовидеофиксации. Так, по словам ассоциации «ОКО», главное направление развития системы сегодня — технологии самообучающихся нейросетей для распознавания изображений. Лидерами здесь остаются Москва и Московская область. Только за последний год в область автоматического контроля перешел функционал по распознаванию непристегнутого ремня, разговоров по мобильному телефону за рулем, невключенного света фар или ходовых огней, а также езды между полос движения.

« Камеры фотовидеофиксации очень эффективны в снижении аварийности — в зонах их действия аварийность падает на 15–20% быстрее, чем на остальных участках дорог. Кроме нейросетей, развиваются технологии искусственного интеллекта для аналитической работы с большими данными. В Московской области система интегрирована с цифровым аналитическим модулем, который на основе анализа больших данных способен предсказывать возникновение очагов ДТП и аварийно-опасных участков », — отмечают в ассоциации.

Также на российских дорогах был внедрен метод средний скорости на участке, чтобы обеспечить равномерное движение транспортного потока и нейтрализовать мигрирующие очаги ДТП. Опытные данные показали, что в зоне контроля скорости количество аварий снижается на 40–45%.

«Функционал системы уже вышел за рамки исключительно контроля за соблюдением ПДД. На ее базе развиваются цифровые экосистемы по обеспечению безопасной городской среды. Так, в Москве и Подмосковье готовится к внедрению система распознавания излишне «шумящих» транспортных средств. Для этого камеры фотовидеофиксации будут оснащаться шумомерами», — заключили эксперты.

«Научить светофор думать»

Еще один важный аспект безопасности на дорогах и удобства их использования — светофорное регулирование. По данным ведущего российского разработчика и изготовителя автоматизированных систем управления движением АО «Информтехтранс», только за 2021 году в Москве построено и реконструировано более 100 светофорных объектов.

«Благодаря активному обновлению оборудования появилась возможность «научить светофор думать» и реагировать на дорожную ситуацию в реальном времени, получая информацию с радиодетекторов, индукционных петель или видеодетекторов. «Умный» светофор способен оценить загруженность того или иного направления и увеличить время проезда перекрестка для ликвидации затора. Немаловажной способностью новых светофоров является умение «работать командой», разгружая транспортные потоки целого района города. Кроме того, светофоры научились предупреждать о своем выходе из строя самостоятельно, что существенно ускорило время реагирования ремонтных бригад», — отметили в компании.