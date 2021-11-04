Лихой поворот: как россиян накажут за опасное вождение

Опасное вождение на дорогах будет наказываться штрафом — соответствующая мера наказания прописана в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства. В случае его одобрения россиян будут наказывать за такие нарушения, как несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП или же препятствование обгону. Подробности — в материале «Известий».

Как будут наказывать лихачей

За опасное вождение на дорогах россиянам будет грозить штраф в размере 3 тыс. рублей. Такая мера наказания прописана в проекте нового КоАПа. Об этом на днях рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Хамское поведение на дорогах, или опасная езда, может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения, подчеркнула она.

Согласно постановлению правительства «О внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации» от 2016 года, под опасным вождением понимается неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, «заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

Лихой поворот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

По словам сенатора, подобный стиль езды, который часто является демонстративным, стал достаточно распространенным, особенно в крупных городах. При этом, заявила парламентарий, несмотря на то что само понятие «опасная езда» было дано в постановлении правительства РФ, в административном законодательстве ответственность за него не была определена.

— Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения — то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее, — пояснила Рукавишникова.

Однако с принятием нового КоАПа, подчеркнула она, лихачей будут штрафовать и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения.

— Автомобиль всегда является источником повышенной опасности, поэтому каждый, кто садится за руль, обязан уважать пешеходов и других участников движения, — заключила Рукавишникова.

Как зафиксировать нарушения

Идеи привлекать к ответственности за опасное вождение в России звучат не впервые. Еще несколько лет назад подобный законопроект рассматривался в Госдуме. Вернуться к этому вопросу в нижней палате российского парламента предложили в апреле этого года, после нашумевшей аварии на Садовом кольце. Тогда при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти машин. Виновником ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина-водитель, стал блогер Эдвард Бил. Как затем сообщили в дептрансе Москвы, автомобиль Audi, которым управлял молодой человек, только за три месяца с начала 2021 года нарушил скоростной режим более 400 раз.

В связи с этим за введение ответственности для лихачей выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

— Необходимо ввести ответственность за агрессивное вождение. Эти нормы действуют в Америке, в Европе, попробуйте там поиграть в «шашечки», — вас арестуют, — подчеркнул он.

Лихой поворот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В целом это действительно давно назревший в России вопрос, отметил в разговоре с «Известиями» автоэксперт Роман Гуляев. Однако с принятием подобных поправок в КоАП всё равно остается неясным, как именно будут фиксироваться подобные правонарушения.

С этим согласен и председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Более того, по его словам, будет очень трудно доказать, что имело место резкое перестроение или же что было создано препятствие другим людям — по поводу такого оценочного понятия, как опасное вождение, будет очень много споров.

Чем чревато опасное вождение за границей

По мнению вице-президента Федерации автовладельцев России Дмитрия Клевцова, опасное вождение следует отнести к хулиганству на дороге, соответствующие поправки необходимо внести в Уголовный кодекс РФ. Таким образом решение по делам выносил бы судья, а не инспектор, указывает собеседник «Известий».

— Это необходимо для того, чтобы судья рассматривал все обстоятельства, выслушивал стороны, с чем эти нарушения были связаны. И если действительно это хулиганство, то привлекал бы к реальной ответственности. В такой концепции это нормально работало бы в отношении рецидивистов, которые неоднократно совершают такие нарушения, — подчеркнул он. — Исходя из европейского международного опыта, злостных нарушителей за опасное вождение там привлекают по совокупности факторов. Специально уполномоченное должностное лицо устанавливает эти хулиганские, опасные для других участников дорожного движения действия, смотря на историю нарушений, именно по совокупности факторов.

Лихой поворот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Во многих странах Европы, а также в США, Великобритании, Австралии наказания за опасное вождение достаточно серьезны. Так, по британскому законодательству такая манеры езды может привести даже к лишению свободы сроком до двух лет. Агрессивный водитель также может лишиться права управления автомобилем с обязательной пересдачей экзамена по вождению. Повлиять на приговор могут следующие факторы: доказательство того, что водитель был нетрезв, превышение скорости, гонка на автомобилях, а также предыдущие нарушения, связанные с плохим вождением. За агрессивный стиль вождения в Австралии водитель может получить серьезный штраф, достигающий нескольких тысяч долларов, а также может лишиться водительских прав на три года.