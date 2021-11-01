Лихачей оштрафуют на 3 тыс. рублей за опасное вождение

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что штраф за опасное вождение на дорогах составит три тыс. рублей.

Она утончила, что такая мера наказания прописана в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в правительство.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения», — цитирует сенатора «РИА Новости» 1 ноября.

По словам Рукавишниковой, административные штрафы в размере 3 тыс. рублей будут наложены при резких перестроениях сразу через две полосы движения, несоблюдении дистанции, скоростных обгонах, которые носят системный характер.

Она отметила, что подобный стиль езды, который часто является демонстративным, стал достаточно распространенным, особенно в крупных городах. При этом, заявила парламентарий, несмотря на то, что само понятие «опасная езда» было дано в постановлении правительства РФ от 2016 года, в административном законодательстве ответственность за него не была определена.

«Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения — то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее», — пояснила Рукавишникова.

В случае принятия нового КоАП, лихачей будут наказывать штрафами и за каждое отдельное нарушение, и за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.

Ранее, 12 октября, российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Отмечается, что само агрессивное вождение можно подвести под термин «опасное вождение».

В России в 2016 году появился запрет в ПДД на опасное вождение. Госавтоинспекция разработала этот законопроект еще три года назад, согласно нему, как сообщали сперва, за опасное вождение могли ввести штрафы в размере 5 тыс. рублей. Окончательный вариант оказался мягче.