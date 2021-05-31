Найдутся все: ГИБДД вооружилась технологиями против лихачей

В регионах нарушителей правил дорожного движения стали отслеживать с помощью квадрокоптеров, в Москве их ловят в «Паутину», а в Татарстане — с помощью соцсетей. Какие современные технологии встали на вооружение ГИБДД — в материале «Известий».

С высоты птичьего полета

Сразу в нескольких регионах сотрудники ГИБДД начали использовать квадрокоптеры. В основном дроны летают над автодорогами регионального и федерального значения для выявления нарушений ПДД, связанных с выездом транспортных средств на встречную полосу. На днях к эксперименту подключилась и Тюменская область.

— На федеральных трассах в Тюменской области вводятся дополнительные меры безопасности. Вырастет число нарядов ДПС, пройдут рейды по контролю скоростного режима с применением беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

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Квадрокоптер с высоты птичьего полета фиксирует нарушения ПДД водителями и в режиме онлайн передает изображение экипажам ДПС, которые останавливают нарушителей и составляют на них административные материалы. П ри этом запись с камеры беспилотного летательного аппарата служит доказательной базой.

Однако, по словам источника в Госавтоинспекции, появления коптеров в столичном небе пока не ожидают.

— Коптеры в Москве и области вводиться не будут из-за плотной застройки, определенных зон, где пролет просто невозможен, потому это отдано в регионы и то на определенные трассы, где большие отрезки патрулирования и большое количество ДТП , — прокомментировали «Известиям» в ГИБДД.

Нарушитель на планшете

В Екатеринбурге сотрудники ДПС вышли на рейды, вооружившись планшетами со специальным программным обеспечением. Они занялись выявлением водителей, лишенных прав, а также транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке в ГИБДД.

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Экипажи с помощью мобильного приложения могли оперативно получать уведомления о проезжающих автомобилях без регистрации или принадлежащих человеку, лишенному прав. Далее подозрительные машины останавливали и сверяли документы с базами данных.

За два часа рейда сотрудники получили более 15 уведомлений от приложения. В пяти случаях информация подтвердилась: были задержаны водители, лишенные водительского удостоверения, причем один из них ранее был лишен прав за отказ от медосвидетельствования. Теперь нарушителям грозят крупные штрафы или административный арест.

Заехал на «Пит-стоп»

Еще одна инновационная разработка используется в Московском регионе. Система «Пит-стоп» действует в летний период и помогает задерживать злостных нарушителей скоростного режима. Для выявления нарушителей сотрудники Госавтоинспекции используют ноутбук с программным обеспечением, позволяющим подключаться к выбранному комплексу автоматической фотофиксации либо к нескольким дорожным камерам.

Инспектор, как правило, находится на расстоянии 500–700 метров от камер фотовидеофиксации, чтобы успеть остановить транспортное средство.

Если какой-то автомобиль превысил скорость более чем на 60 км/ч, система оповещает работающего с ней инспектора звуковым сигналом. На монитор компьютера выводится фотография машины и ее регистрационного знака, информация о скорости движения и величине. Кроме того, система показывает расчетное время, через которое нарушитель проедет мимо инспектора ДПС.

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В 2020 году в период с 20 февраля по 31 октября сотрудниками дорожно-патрульной службы с использованием системы «Пит-стоп» было составлено 204 административных материала. Из них 129 — за превышение скоростного режима от 60 до 80 км/час. 41— за превышение установленной скорости на величину более 80 км/час. А еще три десятка нарушителей остановили за повторное превышение.

Новый способ применения комплексов фотовидеофиксации поддержали эксперты.

— Проблема камер, при их использовании только для вынесения штрафов, в том, что нарушения не пресекаются, а системные нарушители либо не платят и копят сотни штрафов, либо считают, что за деньги позволено всё. Соответственно, «Пит-стоп» позволяет совмещать преимущества камер (постоянный контроль) и инспекторов — возможность пресечь нарушение, остановив ТС-нарушитель и установив личность водителя, применить адресно к нарушителю полноценные меры, вплоть до лишения прав , — считает автоэксперт Григорий Шухман.

«Паутина» для угонщиков

Еще одно ноу-хау из Москвы недавно появилось и в регионах. Система «Паутина» объединяет все центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД. Э то стало возможным после перевода всех ЦАФАПов на новое программное обеспечение с аналогичным названием и позволило отслеживать угнанные и покинувшие место ДТП автомобили.

— Главная цель — повышение безопасности передвижений внутри ЦФО, — разъясняют в пресс-службе ЦОДД. — В округе проживает больше 39 млн человек, которые владеют 28% от всех автомобилей, зарегистрированных в России. На округ приходится большая часть пассажирских перевозок и до 40% грузовых.

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Единая сквозная система позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб 16 регионов, контролировать международных и междугородних перевозчиков, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили, а также выявлять злостных нарушителей, находить транспорт в розыске и тот, который в своих целях могут использовать преступники.

Система уже много лет успешно работает в Москве и Московской области. Благодаря ей за пять лет в несколько раз удалось снизить количество автомобильных угонов (с 8,7 тыс. угонов в 2015 году до 1,6 тыс. по итогам 2020-го), а также повысить раскрываемость преступлений.

Раскинули соцсети

В Татарстане сотрудники ГИБДД взяли на вооружение соцсети. Так, некоторое время назад несколько человек были оштрафованы «за использование во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Причиной стали выложенные в сеть видео аварий, которые делали проезжавшие мимо водители. Изучив записи, сотрудники ГИБДД нашли тех, кто снимал на телефон во время движения, и выписали штрафы.

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