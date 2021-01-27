Пьяно руля: как будут искоренять нетрезвое вождение

За прошлый год только в Москве инспекторы ГИБДД выявили более 21 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения. Причем многие водители попадались в нетрезвом виде уже не в первый раз. МВД и Минюст планируют ужесточить контроль за пьяными за рулем. Когда водителей начнут проверять с помощью новых тестов и как еще планируют бороться с этой проблемой, разбирались «Известия».

Снова садятся за руль

Согласно данным Управления ГИБДД по Москве, за 12 месяцев в столице было зафиксировано 10 975 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. Примерно столько же водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Автомобилисты не только пьют — в 2644 случаях было установлено наркотическое опьянение. Кроме того, в столице было возбуждено 1390 уголовных дел в отношении водителей, повторно севших за руль в пьяном виде.

Статистика в общероссийском масштабе пока неполная, но всё равно впечатляет: с января по ноябрь инспекторы поймали 270 тыс. нетрезвых водителей.

Пьяно руля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несмотря на снижение показателей — это касается как аварийности, так и количества пойманных водителей, — пьянство за рулем всё еще остается серьезной проблемой. По данным ГИБДД, каждая четвертая авария с тяжелыми последствиями происходит по вине пьяных водителей.

Только на столичных дорогах водители в состоянии опьянения стали виновниками 319 аварий, в которых 56 человек погибло и 418 было ранено. И это только установленные случаи — ГИБДД указывает водителей, отказавшихся от медосвидетельствования, отдельно.

Ребенок и конфискация

Сейчас за пьяную езду водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. То же наказание предусмотрено и за передачу управления ТС нетрезвому водителю. Если автомобилист в течение года снова садится за руль в нетрезвом виде, наказание перетекает в разряд уголовных: водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до двух лет. В случае аварии с пострадавшими по вине пьяного водителя ему грозит до девяти лет тюрьмы в зависимости от тяжести травм потерпевших.

Минюст планирует в новом КоАП ужесточить наказание для пьяных водителей. Если тот решит перевезти ребенка младше 16 лет, этот поступок обернется штрафом в 50 тыс. рублей и лишением прав на срок до трех лет. Минимальный срок пока что не определен.

Пьяно руля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Лишили человека прав на долгий срок — он будет искать варианты, как продолжить ездить. И найдет эти варианты», — прокомментировал эту инициативу координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В МВД настаивают на конфискации автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль пьяными. В свою очередь, депутат Вячеслав Лысаков предложил более мягкий вариант: забирать машины у пойманных за нетрезвое вождение лишь на время, в виде залога до уплаты штрафа.

База без тайны

Кроме того, МВД и Минюст до 1 марта проработают вопрос о предоставлении судам права направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде.

«Все, кто стоит на учете и выявлен, должны стоять в базе ГИБДД, чтобы их автоматически блокировали. Это может стать побуждением к лечению. Если мы говорим о медтайне, у меня много кто лечится, но информацию я могу дать только по запросу от прокуратуры или суда», — рассказал «Известиям» нарколог-психиатр и главный врач профильной клиники Василий Шуров.

Обмен данными между Минздравом и МВД обсуждается не один год. Камнем преткновения стала врачебная тайна, согласно которой нельзя разглашать диагноз лечащегося.

Пьяно руля Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

«Были уже и распоряжения президента, и договоренности с МВД. Пока дело с мертвой точки не сдвинулось, ни один сотрудник ГИБДД не имеет доступа к базе. И это печально, за рулем иногда оказываются очень неадекватные люди», — поделился с «Известиями» шеф-редактор «Радио Автодор» Игорь Моржаретто.

Между тем есть способы не нарушать врачебную тайну, рассказали эксперты. «Можно просто ставить флажок — человек имеет медицинские противопоказания к управлению автомобилем. Этого человека нужно уведомлять, чтобы он сдал водительское удостоверение и пошел к врачам», — рассказал Петр Шкуматов.

Пометят маркером

Есть несколько способов выявить хронического алкоголика, не стоящего на учете. К примеру, тест на маркеры, характерные для такого заболевания.

«Никто не делает обязательным тест на карбогидрат, дефицитный трансферин — признак хронического алкоголизма. У нас же есть ферменты, выдающие алкоголика. Две секунды, но тест дорогой, видимо, невыгодно», — рассказал Шуров.

Пьяно руля Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Согласно приказу Минздрава, утверждающему новый порядок медосвидетельствования, этот тест должны были сделать обязательным с 1 января 2021 года. Однако старые нормы оставили до 2022 года, с началом которого все водители для получения справки должны будут сдать мочу на анализ наличия психоактивных веществ, а также кровь для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это тот самый маркер, который показывает регулярное употребление алкоголя.

Без понятых и видеосъемки

Еще одна инициатива от МВД — экспресс-проверки водителей на алкоголь — пока что находится на стадии окончательного обсуждения, которое в 2020 году было перенесено из-за карантина. Планировалось, что экспресс-тесты начнут предлагать всем попавшим под подозрение автомобилистам как быструю альтернативу алкотестеру или поездке в медучреждение. Тест будет безошибочно определять алкоголь или наркотики при температурах от –5 °C до +45 °C. К слову, такая проверка не предполагает ни наличия понятых, ни ведения видеосъемки.

Закупка экспресс-тестов предусмотрена нацпроектом «Безопасные и качественные дороги». В 2019 году планировалось закупить 1,56 млн тестов, в 2020 году — еще столько же.

Сердечники станут пешеходами

Между тем в статистику МВД попадают не только пьяные, но и те, кто принимал запрещенные лекарственные препараты. Напомним, что в России существует реестр запрещенных к приему перед управлением ТС препаратов, в список которых входит, например, корвалол.

Пьяно руля Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Несколько лет назад у нас был большой круглый стол по лекарственным препаратам. Там был врач-нарколог, он сказал, что к нам привозят водителей на медосвидетельствование, мы у них находим какое-то ничтожное количество алкоголя или лекарств и пишем, что состояние опьянения установлено, но клинических признаков опьянения нет», — рассказал Петр Шкуматов.

«Пит-стоп» хулиганов

ГИБДД может выявлять неадекватных водителей с помощью системы «Пит-стоп», которая была запущена в Москве еще в 2017 году.

Камеры с таким программным обеспечением фиксируют превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч, выезд на выделенку, нарушения правил парковки и выезд на пешеходный переход. Они автоматически передают информацию ближайшим экипажам ДПС, а те, в свою очередь, ловят нарушителей. Последним грозит наказание вплоть до лишения прав.

Однако эта система широкое распространение всё еще не получила. В частности, в прошлом году инспекторам было передано только 30 специальных планшетов, позволяющих получать данные с «Пит-стоп». Поэтому в ГИБДД просят бдительных автомобилистов сообщать по телефону о нетрезвых водителях.