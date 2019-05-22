Выпил — спешился: МВД хочет отнимать машины у пьяных водителей

В России может быть введена процедура конфискации автомобиля у водителей, попавшихся на вождении в нетрезвом виде. Соответствующий законопроект МВД направило в аппарат правительства для одобрения. Идея конфискации автомобиля «за пьянку» неоднократно обсуждалась властями, однако не находит поддержки в экспертном сообществе. Правозащитники уверены, что эта мера не поможет снизить аварийность. Подробности — в материале «Известий».

Камера пьяного не видит

В 2018 году в России произошло 168 тыс. аварий с пострадавшими, из них каждый десятый дорожный инцидент случился по вине нетрезвого водителя. По отношению к 2017 году рост подобных ДТП составил 1,4%. Показательным был всплеск этого нарушения ПДД в новогодние праздничные дни прошлого года, когда с 30 декабря по 8 января было выявлено более 11,5 тыс. водителей, управлявших машиной в нетрезвом состоянии, а еще 6 тыс. человек отказались от освидетельствования в медучреждении.

В среднем за год из-за «водителей-алкоголиков» на дорогах страны гибнет около 4–4,5 тыс. человек. В то же время в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» смертность, как и опасные дорожные правонарушения, должна значительно снизиться. В связи с этим в МВД вернулись к идее борьбы с злостными любителями водить подшофе с помощью конфискации автомобиля.

« В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения », — приводит комментарий пресс-службы МВД агентство ТАСС.

Пока никакой конкретики МВД не сообщает. Однако идея конфискации автомобилей за «пьянку» поднималась в 2012 и 2014 годах бывшими руководителями Госавтоинспекции Виктором Ниловым и Виктором Кирьяновым. Последний, в частности, свое предложение объяснял тем, что видеофиксация, хоть и положительно сказалась на соблюдении водителями ПДД, привела к сокращению штата дорожных инспекторов. В свою очередь, уменьшение мероприятий по пьяным водителям вызвало всплеск этих правонарушений. Впрочем, идеи у Кирьянова были и более радикальные, вплоть до принудительного медицинского лечения злостных пьяниц-водителей, что, возможно, и помешало их воплощению.

В 2016 году Минюст предложил законопроект, согласно которому автомобиль злоупотребившего гражданина помещается на штрафстоянку. Вызволить машину можно будет только после уплаты штрафа в 30 тыс. рублей. Далее первого чтения в Госдуме законопроект не прошел.

В Белоруссии и Эстонии ни грамма

Из стран бывшего СССР за повторное задержание нетрезвым в течение года лишиться автомобиля можно в Эстонии и Белоруссии. В обеих странах такие автомобили изымаются в пользу государства и реализуются с аукционов. Причем разницы нет, кому принадлежит автомобиль, — конфискуется тот, на котором был пойман правонарушитель.

В Белоруссии, помимо этого, водителя ждет лишение водительского удостоверения на срок до пяти лет с исправительными работами на срок до двух лет, арест либо условный срок с большим штрафом, может также последовать лишение свободы на два года.

Сейчас в России за первое задержание в течение года предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение (в течение года после наложения штрафа или возвращения прав) штраф составит 200–300 тыс. рублей, права отберут на 1,5–3 года, но водитель может и угодить в колонию на срок до двух лет.

За пьяное ДТП, повлекшее ранения или смерти граждан, накажут исправительными работами и лишением свободы на срок до девяти лет . Недавно Госдума приняла закон, по которому беглецы с места аварий по сумме наказания фактически приравниваются к пьяным водителям.

Каршеринг в опасности

Конфискация автомобиля за различные серьезные дорожные нарушения или задолженности по штрафам предусмотрена во Франции, Испании, Италии, США и Саудовской Аравии. Более того, в России, если суд признает, что автомобиль стал вещественным доказательством и средством совершения преступления, то может быть конфискован. По такому принципу был изъят в пользу Росимущества и продан с торгов внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, который в мае 2016 года с друзьями устроил гонку с сотрудниками ГИБДД.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев 28 мая 2016 года. Сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров (в центре) у здания Гагаринского суда. 22 мая 2016 года молодые люди на внедорожнике, принадлежащем Руслану Шамсуарову, грубо нарушали правила дорожного движения, устроив гонки с сотрудниками полиции

Однако подобная судебная практика не применяется в отношении автомобилей пьяных водителей. В 2016 году Верховный суд разъяснил, что их транспорт не может быть признан орудием совершения преступления.

Изъятие автомобилей у пьяных водителей — не всегда решение проблемы, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов, приводя недавний пример Белоруссии, где отняли автомобиль у женщины-инвалида, сын которой дважды попадался на пьянке за рулем.

« В данном случае неверно выбран способ наказания. То есть можно легко промахнуться и создать проблемы тем, кто совсем не виноват. К примеру, почти все крупные парки такси и прочего транспорта коммерческого использования находятся в собственности лизинговых компаний. Получается, нужно и у них отнимать автомобили из-за вины арендатора. Как быть с обычной арендой, поминутным каршерингом, с выдачей машины по доверенности? Отменить для них конфискацию — значит подсказать выход для водителей-пьяниц», — объясняет Ифанов.

По мнению эксперта, бороться с нетрезвыми водителями необходимо напрямую, обращая весь инструментарий административно-уголовного давления именно на них.

« Это может быть очень солидный штраф, если суд понимает, что человек состоятельный и маленькое взыскание его не остановит. Можно запретить выезд за границу или иным способом ограничить его права, если он рецидивист, но огульно лишать автомобиля, если тот не принадлежит именно нарушителю, нельзя», — заключил Ифанов.

Сейчас наказание для водителей арендованных и лизинговых машин, каршеринга и транспорта, управляемого по доверенности, действует ровно такое же, как и для автомобилистов, у которых машины в собственности.