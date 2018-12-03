Миновали большой тариф: какая компенсация положена попавшим в ДТП

Пассажир, пострадавший в ДТП, может получить двойную или даже тройную компенсацию. Верховный суд уточнил, что возместить вред можно не только с виновника аварии, но и со второго и даже третьего участника ДТП. А на что могут рассчитывать пассажиры общественного транспорта, такси и каршеринга? В тонкостях страхования разбирались «Известия».

Вдвойне потерпевшие

О случае с двойной выплатой рассказала «Российская газета»: в декабре 2016 года жительница Нижегородской области попала в аварию на 450-м км автодороги Дзержинск – Нижний Новгород. Водитель грузовика «МАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «Лада», в котором она ехала.

На момент происшествия у обоих участников участника были полисы ОСАГО, выданные «Росгосстрахом». Тем не менее компенсацию за тяжкие телесные повреждения женщина получила только от виновника ДТП, управлявшего грузовиком. По полису другого водителя компания в выплате отказала, не признав этой случай страховым. Пострадавшая посчитала такой отказ незаконным и после череды судебных разбирательств дошла до Верховного суда (ВС), вставшего на ее сторону.

осаго Страховой полис ОСАГО Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Верховный суд разъясняет

Коллегия по гражданским делам ВС РФ со ссылкой на статью 1079 Гражданского кодекса указала, что юридические лица и граждане, использующие источник повышенной опасности для окружающих, обязаны возместить причиненный ими вред. Транспортные средства как раз и относятся к источнику повышенной опасности. «Имеет место не один страховой случай, а страховой случай для каждого договора ОСАГО», — говорится в постановлении ВС.

— Данная правовая позиция не раз была высказана Верховным судом, а именно в обзоре судебной практики, утвержденной Президиумом ВС в 2012 году и подтверждена постановлением пленума ВС в 2017 году. При причинении вреда третьему лицу взаимодействием источников повышенной опасности взыскание страховых выплат в максимальном размере производится одновременно с двух страховщиков, у которых застрахована гражданская ответственность владельцев транспортных средств. В том числе и в случае, если вина одного из владельцев в причинении вреда отсутствует, — пояснил «Известиям» адвокат Дмитрий Зацаринский.

Обошли родственников

ВС не первый раз встает на сторону пострадавших в автомобильных авариях. В начале года Президиум Верховного суда Татарстана указал, что страховые неверно трактуют закон о выплате возмещений родственникам тех, кто погиб или пострадал в ДТП по вине водителей.

Дело в том, что компании отказывали тем, кто не являлся иждивенцами, тогда как на выплаты по ОСАГО имеют право не только те, кто потерял кормильца, но и просто близкие родственники потерпевшего.

дтп Работники скорой помощи на месте дорожно-транспортного происшествия Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вред в цифрах

Законом установлена компенсация вреда здоровью по договору ОСАГО до 500 тыс. рублей. Расчет идет по таблице, приведенной в постановлении Правительства РФ от 15.11.2012 № 1164 (ред. от 21.02.2015) «Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего». В ней указан процент от максимальной суммы за каждую травму — перелом, вывих и так далее. Кроме того, потерпевший пассажир или пешеход может получить компенсацию за дополнительное лечение, восстановление и утраченный заработок.

Наследники и иждивенцы погибшего в ДТП получают 475 тыс. рублей и 25 тыс. в счет возмещения расходов на погребение. Максимум компенсации, положенной им за вред имуществу, — 400 тыс. рублей. Все расходы сверх указанных возлагаются на владельцев автомобилей, уточнил ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Европротокол не помеха

Со всеми документами, среди которых справка о ДТП, протокол об административном нарушении, медицинские справки, потерпевший обращается в страховую. Или в Российский союз автостраховщиков (РСА), если компания лишена лицензии или обанкротилась, виновник ДТП неизвестен либо не имеет полиса ОСАГО.

Орест Мацала также отметил, что потерпевший может получить компенсацию даже в том случае, если ДТП изначально оформлялось по европротоколу, а вред здоровью был обнаружен уже после. Закон в этом случае на его стороне.

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов В офисе страховой компании

Ответственность перевозчика

Если в ДТП попал пассажир общественного транспорта, то в этом случае действуют нормы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика ОСГОП. Максимальная компенсация за вред жизни вырастает до 2 млн 25 тыс. рублей, за вред здоровью — до 2 млн. Вред имуществу оценивается в 23 тыс. рублей максимум. Выплата по ОСАГО в этом случае не положена.

— Исключением по ОСАГО является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при их перевозке, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, — рассказал адвокат Зацаринский.

Заплатит агрегатор

Такси — единственный вид пассажирского транспорта, который не попадает под действие ОСГОП, то есть получается, что пострадавший может рассчитывать на максимальные 500 тыс. по ОСАГО. Всё, что сверх того, придется заплатить таксисту, если он индивидуальный предприниматель, или его работодателю. Это понимают в Госдуме, и поэтому в октябре депутаты приняли в первом чтении закон об обязательном страховании пассажиров такси. Однако вступят новые поправки не ранее следующего года.

Судебная практика позволяет взыскивать вред и с агрегаторов такси в пользу потерпевших — такая позиция содержится в ВС РФ от 09.01.2018 по делу № 5-КГ17-220. При этом крупнейший игрок рынка «Яндекс.Такси» еще в декабре прошлого года начал дополнительно страховать пассажиров. Теперь в случае ДТП им полагается компенсация за вред здоровью и жизни в 2 млн рублей. Страховка действует даже в том случае, если такси было вызвано для другого человека. При этом сумма всех страховых выплат на одного человека не может превышать 2 млн рублей, а количество пассажиров не должно превышать количества мест в автомобиле.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тариф для каршеринга

Аналогичный порядок компенсаций прописан в правилах каршеринга «Яндекс.Драйв». Другие крупные операторы, например «Делимобиль» и Youdrive, предлагают страхование жизни и здоровья как дополнительную услугу с поминутной оплатой. В любом случае автомобиль каршеринга застрахован по ОСАГО на неопределенный круг лиц.

Вся ответственность за пассажира возлагается непосредственно на арендатора. Единственная возможность для водителя избежать ответственности, — это доказать, что автомобиль, переданный в аренду, был неисправен, в результате чего и произошло ДТП.

Увеличить компенсацию вчетверо

Среди предложений по реформе ОСАГО есть и увеличение компенсации за вред здоровью и жизни пострадавших. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе совместного заседания двух комитетов Госдумы указал на разрыв в размере возмещений по ОСАГО и ОСГОП. При этом он уточнил, что четырехкратный рост лимита страховой выплаты увеличит тариф полиса.

«Мы пошли другим путем и рассчитываем предоставить право водителю выбрать повышенную страховую сумму по своему желанию за соответствующую доплату к цене полиса», — цитирует слова Моисеева «Интерфакс».