Служба протокола: новое приложение упростит оформление ДТП

Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт». Об этом «Известиям» рассказал глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов. Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии позволит отказаться от описания повреждений на бумаге. По словам экспертов, разработка может быть полезна автомобилистам, если технология позволит выявлять повреждения по фото, сделанным ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

Европротокол по паспорту

Приложение будет связано с электронным паспортом транспортного средства (ЭПТС). Чтобы оформить его на ранее зарегистрированный автомобиль, оператору техосмотра нужно будет сфотографировать через мобильное приложение идентификационные данные автомобиля, саму машину по определенным стандартам, а также отсканировать документы на нее. Затем эти данные распознаются и сверяются с базой ГИБДД. Сейчас приложение «обучается», на ближайшее время запланировано тестирование с Госавтоинспекцией.

дтп Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Пока операторы техосмотра только начинают подключаться к выдаче электронных паспортов. Для новых машин по желанию сейчас это могут делать заводы-изготовители, а обязательным оформление ЭПТС станет с ноября 2019 года.

Следующий шаг — создание системы по оформлению европротокола на базе мобильного приложения по электронным паспортам, пояснил Борис Ионов. Программу сможет установить на свой смартфон каждый водитель. Если в системе зафиксированы данные о том, как автомобиль выглядел до повреждения, через приложение можно будет сфотографировать его детали после ДТП — например, крыло, фару, капот, лобовое стекло. Приложение сравнит снимки автоматически и зафиксирует повреждения.

— Это же увидит потом сотрудник страховой компании и станции техобслуживания. Таким образом, максимально упрощается процесс оформления европротокола, — отметил Борис Ионов.

По его словам, данные будут привязаны к местоположению аварии, а в будущем возможно научить систему фиксировать расстояние между автомобилями, положение относительно каких-либо стационарных объектов, зданий, светофоров, чтобы можно было полностью восстановить ситуацию. При этом «бумажная» работа по описанию состояния автомобиля в извещении будет не нужна, объяснил он.

Фиксация обстоятельств ДТП с помощью техсредств (фото и видео) станет обязательной с 1 октября 2019 года, когда по всей стране будет введен безлимитный европротокол. Тогда автовладельцы смогут претендовать на выплату до 400 тыс. рублей (сейчас — 100 тыс.). Пока система действует только в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Европротокол (то есть оформление аварии без сотрудников ГИБДД) возможен, если участниками ДТП стали только два застрахованных по ОСАГО автомобиля, нет пострадавших и ущерба имуществу третьих лиц.

дтп Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Приложения на выбор

Для оформления ДТП по европротоколу с 1 июня 2018 года существует приложение Российского союза автостраховщиков (РСА) «ДТП.Европротокол». С его помощью автовладелец фотографирует на смартфон повреждения машины, место происшествия и отправляет их в АИС ОСАГО. Отличие будущего приложения «Электронного паспорта» от действующей программы РСА — в сопоставлении фото «до и после». Кроме того, сегодня автомобилисты всё еще должны заполнять бумажное извещение с описанием повреждений. Возможность составлять его в электронном виде должна появиться в еще одном приложении, которое разрабатывает ЦБ. В версии «Электронного паспорта» это описание не потребуется.

— По действующим регламентам информацию по европротоколу можно передавать только РСА напрямую или через страховые компании, а у части из них есть собственные приложения, — отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. — Нужно, чтобы страховщики согласились принимать данные приложения «Электронный паспорт».

Вызывает сомнения способность нового приложения корректно сформировать перечень поврежденных деталей по фотографиям, если они сделаны, например, в темное время суток или если автомобиль грязный, отметил директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

С ним согласен и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он подчеркнул, что качество снимка должно позволять оценить, какой ремонт нужен машине.

дтп Фото: Depositphotos

Если новая разработка будет внедрена, водителям станет проще отстоять свои права в спорах со страховщиками о сумме возмещения, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. В случае когда данные о ДТП направляются не напрямую в РСА или страховую компанию, а фиксируются через приложение, увязанное с электронным ПТС, у автомобилиста может появиться дополнительное доказательство своей правоты.

— Страховщики в этом случае будут спорить не только с автовладельцем, а как минимум с системой электронного паспорта. Она обеспечит гарантию исполнения страховщиками своих обязательств.

Если система будет развиваться, это позволит уменьшить количество ситуаций, когда страховые компании занижают суммы выплат.