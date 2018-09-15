Патрульные аферисты: новый вид мошенничества появился в Москве

В Москве появились мошенники, выдающие себя за сотрудников службы «Дорожный патруль», предупреждает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Они передвигаются на автомобилях с похожей раскраской, но за участие в оформлении ДТП требуют деньги. Как отличить настоящий «Дорожный патруль» от аферистов и как он должен помогать водителям — разбирался портал iz.ru.

О подозрительной машине впервые упомянул замглавы ЦОДД Александр Евсин. В июне он опубликовал в своем аккаунте фото Lada Priora в раскраске, отдаленно напоминавшей автомобили «Дорожного патруля». На ее двери и капот были нанесены логотип, напоминавший цоддовский, а также надпись «Центр оформления ДТП».

Priora под прикрытием

Евсин сообщил, что мошенники помогали оформить дорожно-транспортное происшествие за деньги, тогда как патрульные ЦОДД должны делать это бесплатно. По его словам, информация о машине была передана в ГИБДД, а правомерность нанесения подобной раскраски должны были проверить юристы.

Тем не менее похожая Priora снова попала на камеры в начале сентября, машина как раз остановилась недалеко от места ДТП. Раскраска автомобиля осталась прежней, но, судя по госномеру, регистрация поменялась с московской на подмосковную.

ЦОДД_2 Lada Priora в раскраске, напоминающей автомобили ЦОДД, рядом с местом ДТП в Москве Фото: ЦОДД

Центр оформления ДТП действительно существует, но в Белгороде. Фирма занимается оформлением дорожно-транспортных происшествий и юридической поддержкой потерпевших. Ее аварийные комиссары передвигаются на автомобилях с фирменной расцветкой.

Московские аферисты на Priora вряд ли имеют отношение к белгородской фирме. Фактически они выполняют работу аварийных комиссаров — здесь нет ничего противозаконного, но при этом «мимикрируют» под «Дорожный патруль».

Помогать безвозмездно

В свою очередь, «Дорожный патруль» действует совершенно бесплатно — постоянно подчеркивают в ЦОДД. Эта служба была создана в мае 2017 года. Ее экипажи круглосуточно объезжали город в основном в пределах МКАД, постоянно поддерживая связь с Ситуационным центром. Они не только помогали водителям, но и следили за состоянием дорожной сети, состоянием знаков и асфальта, прикрывали опасные места до подъезда коммунальных служб.

По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, создание патруля должно было максимально увеличить пропускную способность столичных улиц. Пользу от новой службы столичные автомобилисты ощутили зимой — во время сильных снегопадов.

Кроме того, в активе «Дорожного патруля» трогательная история со спасением котенка из моторного отсека автомобиля.

«Дорожный патруль» в цифрах

Согласно статистике, которую приводит ТАСС, с начала года патрульные помогли более 11 тыс. водителей. Более 5 тыс. раз они пришли на выручку тем, у кого спустило колесо, опустел топливный бак или сломалась машина. 7316 раз экипажи выезжали на место ДТП — эта цифра кажется странной, учитывая, что по статистике ГИБДД в столице с начала года произошло 5,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий.

ЦОДД_4 Cитуационный центр службы ЦОДД «Дорожный патруль» Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Отдельная статья — помощь в оформлении европротокола. Напомним, что возможность самостоятельно оформить мелкое ДТП действует с августа 2014 года. Чтобы ею воспользоваться, нужны действующие полисы ОСАГО, при этом не должно быть пострадавших и вреда иному имуществу, кроме двух транспортных средств.

Теперь европротокол можно оформить даже при наличии разногласий между участниками аварии, но только если ее обстоятельства зафиксированы с помощью специального мобильного приложения или видеорегистратора с ГЛОНАСС. При тех же условиях столичные водители могут рассчитывать на так называемую безлимитную выплату в размере до 400 тыс. рублей.

ЦОДД_3 Сотрудники службы ЦОДД «Дорожный патруль» на одной из улиц Москвы Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

В то же время процедура оформления европротокола многим покажется сложной и помощь «Дорожного патруля» здесь как раз кстати — для этого у его сотрудников всегда есть с собой чистые бланки. С начала года патрульные помогли с европротоколом в 2751 случае.

На пикапе или велосипеде

Патрули передвигаются либо на седанах Hyundai Solaris первого поколения, либо на пикапах VW Amarok — они хорошо зарекомендовали себя во время снегопадов. Все машины выкрашены в приметный ярко-зеленый цвет, а по нижней части кузова идут черно-желтые полосы. Сами сотрудники носят специальную форму и должны иметь при себе удостоверения.

Первоначально у «Дорожного патруля» было всего пять экипажей, но теперь их насчитывается 25, а в штате 50 человек. Планируется увеличить количество машин до 60.

ЦОДД_1 Сотрудник велопатруля ЦОДД во время дежурства в центре Москвы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Карина Степанова

Кроме того, летом в пределах Бульварного кольца заработал велопатруль. Двухколесный патрульный хорошо экипирован — ремонтный комплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель.

Конец истории с Priora?

ЦОДД призывал всех тех, кто увидит инспекторов-самозванцев, вызывать полицию. И это сработало — ГИБДД задержало Priora.

Согласно сообщению Twitter ЦОДД, незаконный логотип был снят с кузова, а водителей доставили в органы для проверки. Возможно, это не единственный случай подобного мошенничества.