Количество экипажей дорожного патруля в Москве увеличили до 25

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) увеличил количество экипажей дорожного патруля до 25 единиц. Об этом сообщил его руководитель Вадим Юрьев.

«С сегодняшнего дня в городе в постоянном режиме будет находиться 20 легковых автомобилей и пять автомобилей типа пикап. Теперь наши возможности увеличатся примерно в два раза», — приводит слова Юрьева агентство городских новостей «Москва».

Юрьев добавил, что с начала 2018 года дорожный патруль помог около 7 тыс. водителям, 1,6 тыс. случаев составила помощь в буксировке. Он отметил, что около 4,3 тыс. раз была оказана помощь водителям, попавшим в ДТП. Сюда входили функции оформления европротокола (1,5 тыс. случаев), оказание помощи в организации дорожного движения на месте крупных аварий, свидетельствование по крупным дорожным происшествиям.

В конце мая 2018 года ЦОДД изменил режим работы светофоров Москвы по просьбам жителей.