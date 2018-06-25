В центре Москвы в тестовом режиме заработал велопатруль

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы запустил в тестовом режиме службу велопатруля, который будет работать в пределах Бульварного кольца столицы. Об этом сообщил замруководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

Он рассказал о том, что велопатруль будет следить за состоянием дорожных знаков, светофоров и в случае неполадки может оставить заявку на ремонт. Кроме того, новая служба имеет возможность администрировать нарушения, например, если автомобиль припарковался на велодорожке.

Чернов также рассказал, что у велопатруля при себе есть ремонтный комплект для велосипеда, бланки европротокола, аптечка, вода и огнетушитель. При необходимости сотрудник патруля сможет оказать и первую медицинскую помощь, уточняет «РИА Новости».

Ранее в ЦОДД сообщили о том, что режим работы светофоров изменили по просьбе местных жителей еще на 22 пешеходных переходах в Москве. Отмечалось, что изменения не повлияли на загруженность прилегающих улиц. При этом пешеходам теперь не приходится долго стоять в ожидании зеленого света.