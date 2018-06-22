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ЦОДД предупредил столичных водителей о «дачных» пробках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Движение транспорта в Москве по направлению в область будет затруднено в пятницу, 22 июня, в связи с разгаром дачного сезона и хорошей погодой, предупредил автолюбителей Центр организации дорожного движения правительства (ЦОДД) Москвы.

Автолюбителям рекомендуют выезжать из мегаполиса до 16:00 или после 22:00 мск, передает РЕН ТВ.

«На протяжении последних нескольких недель жители всё чаще выезжают на дачи и за пределы города в канун выходных. К тому же сегодня замечательная погода, и мы уже сейчас видим увеличение количества автомобилей по направлению из города», — уточняет ЦОДД.

Ожидается, что самые серьезные трудности ожидают проезжающих по Щелковскому, Ленинградскому или Алтуфьевскому шоссе.

Ранее главк МЧС по Московской области призвал граждан отказаться от употребления алкоголя из-за установившейся жары.

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