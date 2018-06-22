МЧС призвало москвичей отказаться от алкоголя из-за жары

Спасатели обратились к жителям и гостям Москвы и Подмосковья с призывом не пить пиво и любые другие алкогольные напитки сегодня, 22 июня, и в субботу, 23 июня из-за жары, пришедшей в регион.

В такую погоду нужно пить воду небольшими дозами, по 80–100 мл, рекомендует региональный главк МЧС. В сообщении ведомства рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей, а во время нахождения на солнце закрывать поверхность кожи как можно больше.

В жару по возможности нужно избегать длительного нахождения вне помещений, отмечают спасатели.

Сегодня столбики термометров поднимутся до 32 градусов тепла, обещали синоптики.