Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов жары ожидается в пятницу, 22 июня, в Москве и области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 29 до 31 градуса. Ветер юго-западный, местами порывами до 12–17 м/с. В ночь на 23 июня температура воздуха в Москве опустится до 18–20 градусов. В Подмосковье днем ожидается 27–32 градуса, ночью — от 15 до 20 тепла.

Ранее МЧС распространило по Москве и Московской области предупреждение о 30-градусной жаре в пятницу и субботу. В пятницу, 22 июня, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ожидающихся грозы и сильного ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столичные дороги в жару будут поливать каждые два часа
Сотрудники «Мосводостока» приготовились к сильному дождю в Москве
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017