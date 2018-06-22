Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июня

Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов жары ожидается в пятницу, 22 июня, в Москве и области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 29 до 31 градуса. Ветер юго-западный, местами порывами до 12–17 м/с. В ночь на 23 июня температура воздуха в Москве опустится до 18–20 градусов. В Подмосковье днем ожидается 27–32 градуса, ночью — от 15 до 20 тепла.

Ранее МЧС распространило по Москве и Московской области предупреждение о 30-градусной жаре в пятницу и субботу. В пятницу, 22 июня, в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за ожидающихся грозы и сильного ветра.