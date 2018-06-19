Прямой эфир
Сюжет:

Сотрудники «Мосводостока» приготовились к сильному дождю в Москве

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае сильного дождя в Москве на круглосуточное дежурство готовы выйти более 1,1 тыс. сотрудников «Мосводостока». Также к работе готовы 370 единиц техники.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», особое внимание будет уделено пониженным местам. За ними закреплена спецтехника для оперативной откачки воды.

Ранее 19 июня синоптики предупредили москвичей о возможной грозе. В Подмосковье синоптики прогнозируют грозу с градом и сильным ветром.

Накануне Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности по всему ЦФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге во время матча Россия–Египет
Гидрометцентр запустит суперкомпьютер для более точных прогнозов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017