Сотрудники «Мосводостока» приготовились к сильному дождю в Москве

В случае сильного дождя в Москве на круглосуточное дежурство готовы выйти более 1,1 тыс. сотрудников «Мосводостока». Также к работе готовы 370 единиц техники.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», особое внимание будет уделено пониженным местам. За ними закреплена спецтехника для оперативной откачки воды.

Ранее 19 июня синоптики предупредили москвичей о возможной грозе. В Подмосковье синоптики прогнозируют грозу с градом и сильным ветром.

Накануне Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности по всему ЦФО.