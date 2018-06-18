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Синоптики объявили в Москве и ЦФО «желтый» уровень погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и всем Центральном федеральном округе во вторник, 19 июня. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

В Москве и области ожидается сильный ветер. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», порывы будут достигать 12–17 м/с.

В Тверской области ожидается ветер и гроза. Грозы также пройдут в Калужской, Смоленской, Брянской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Курской областях.

В Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской областях повышена пожароопасность, предупреждают синоптики.

Ранее 18 июня синоптики сообщили, что в Москве ожидается температурный рекорд. Температура в столичном регионе может достичь 30 градусов. Таким образом, день станет самым жарким в Москве с начала года.

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