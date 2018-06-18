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Самым жарким днем с начала года в Москве станет 18 июня

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Температурный рекорд 2018 года ожидается 18 июня в Москве. Об этом сообщает сайт «Метеовести».

Температура воздуха в Москве днем, 18 июня, ожидается от +27 до +29 градусов, поэтому понедельник может стать самым теплым днем в столице с начала года, пишет РИАМО. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время температура в столичном регионе достигнет +30 градусов.

Ранее максимальная температура в Москве была зафиксирована 2 мая, когда столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали +26,7 градуса.

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