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Синоптики рассказали о возвращении лета в Москву

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В субботу, 16 июня, в Москву вернулась теплая погода. Воздух прогрелся до +23…+25 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Осадков не ожидается.

По данным погодного центра «Фобос», ветер со скоростью 1–6 м/с придет с востока. Атмосферное давление повысится до отметки в 753 мм рт. ст., пишет «Федеральное агентство новостей».

В ночь на 17 июня температура опустится до 11–13 градусов тепла, но также будет малооблачно и без осадков. Днем 17 июня воздух прогреется уже до +24…+26 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

В понедельник, 18 июня, хорошая погода сохранится. Температура повысится до 27 градусов. Во вторник, 19 июня, также будет тепло: +23…+25 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что на следующей неделе температура воздуха может подняться до +30 градусов.

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