По–летнему жаркая погода ожидает столичный регион 16 июня

Жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 16 июня, по данным Гидрометцентра, в течение дня столбики термометров покажут от 23 до 24 градусов тепла.

Днем осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность, ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/c.

В ночь на воскресенье похолодает до 14 градусов, а днем 17 июня воздух прогреется до 26 градусов.

В Гидрометцентре уточнили, что на следующей неделе температура воздуха может подняться до 30 градусов.