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Жара до 26 градусов ожидается в Москве в выходные

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Жаркая погода до 26 градусов ожидает москвичей и гостей столицы в выходные. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

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Как отметил ведущий специалист метеослужбы Евгений Тишковец, температурный фон вернется в климатическое русло уже в пятницу, 15 июня, пишет RT.

«В субботу-воскресенье скандинавский антициклон продолжит усиливать свои позиции. На небе будет ни облачка, солнце, ветер практически штилевой», — приводит его комментарий «РИА Новости».

По данным на сайте «Фобоса», днем в субботу ожидается солнечная погода, 24 градуса тепла, ветер восточный со скоростью 3–6 м/с. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 26 градусов, ясная погода сохранится.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на следующей неделе температура воздуха может подняться до 30 градусов.

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