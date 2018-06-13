Калининград назвали городом с самой комфортной для ЧМ-2018 погодой

Во время ЧМ-2018 самая комфортная для игроков погода будет в Калининграде. Так считают в Росгидромете.

По словам главы ведомства Максима Яковенко, которые приводит «Калининград.Ru», спортивные врачи считают, что легче всего играть в футбол при температуре плюс 17–20 градусов и влажности 45%. При таких условиях организм легко переносит тяжелые нагрузки.

Если посмотреть погоду на ближайшую неделю, то по этим показателям Калининград находится на первом месте. Затем следуют Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Ростов-на-Дону и Сочи.

Напомним, на стадионе в Калининграде запланировано четыре встречи в рамках ЧМ-2018: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22 июня — Сербия со Швейцарией, 25 июня Испания встретится с Марокко и 28 июня Англия сразится с Бельгией.

Портал iz.ru сегодня сообщил, что болельщики из Нигерии хотят пронести живую курицу на матч в Калининграде. Якобы эта птица считается талисманом в этой африканской стране.